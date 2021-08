Operaron a Toti Ciliberto de periodontitis: ¿De qué se trata esta afección bucal?

El humorista tiene una enfermedad hereditaria que le provoca sangrado, dolor, molestia para comer y para hablar.

El humorista Toti Ciliberto padece periodontitis avanzada, una enfermedad bucal hereditaria que podría haber solucionado con tratamiento pero, lamentablemente, no la trató a tiempo. Con dolor, sangrado, molestia para comer y hablar, recurrió a la intervención quirúrgica y habló sobre su estado de salud: "Me dejé estar".

"Por fin llegó el día para hacerme esta cirugía. Después de muchos años de sufrimientos. Tengo una enfermedad que es hereditaria y me provoca mucho dolor, mucho sangrado. Me dejé estar ", reveló Toti en diálogo con Paparazzi. El humorista cobró popularidad con VideoMatch, en la época que el programa estaba enfocado por el lado de los sketchs humorísticos.

La periodontitis es una enfermedad común pero bastante fácil de prevenir. "La causa suele ser la mala higiene oral. La periodontitis puede provocar la pérdida de dientes. Es un factor de riesgo para las enfermedades de corazón y pulmón.Los síntomas incluyen inflamación, enrojecimiento y sensibilidad de las encías.El tratamiento consiste en limpiar de manera profesional los sacos ubicados alrededor de los dientes para evitar el daño en el hueso que los rodea. Los casos más avanzados pueden necesitar cirugía", dice una descripción de la web.

El odontólogo Lucas García Sánchez, quien llevó adelante la intervención, explicó al medio Paparazzi que "vamos a resolver un caso de enfermedad periodontal. El paciente presenta periodontitis avanzada. Tiene inflamación de las encías y avanzó a nivel óseo. Presenta movilidad en sus piezas. La periodontitis puede producir la pérdida de las piezas dentarias. Al utilizar tantos calmantes, además, tiene una lesión a nivel del aparato digestivo".

"Esto da mucho dolor, es incómodo, es molesto, no es estético. Es feo para comer, para disfrutar buenos momentos. Me llené de calmantes y eso me arruinó el estómago. Se estaba haciendo muy grande y por suerte en ese momento de tanto miedo y sufrimiento encontré a este doctor que me dijo que se podía resolver. Ahora estoy esperanzado. No sentí nada, no lo puedo creer. Estoy re contento, es increíblemente la técnica que usan", contó Toti sobre la operación, que tuvo increíbles resultados.