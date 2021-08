Nuevo romance: Luciano Castro estaría saliendo con una importante actriz argentina

El actor habría dado inicio a una nueva historia de amor tras su separación de Sabrina Rojas. Luciano Castro estaría saliendo con Jorgelina Aruzzi.

En las últimas horas, comenzó a circular una información vinculada al presente amoroso de Luciano Castro. Y la realidad es que la persona con la cual se lo relaciona es una importante actriz argentina que supo brillar en diferentes telenovelas. Ella es Jorgelina Aruzzi.

Según informó Diario Show, Luciano Castro estaría saliendo con Jorgelina Aruzzi luego de separarse de Sabrina Rojas. Con la última mencionada, el actor mantuvo una relación de muchísimos años, tuvieron hijos y formaron una familia que parecía indestructible.

Los rumores de separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro comenzaron a circular hace pocos meses. “Nos separamos hace un tiempito ya, pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia”, aseguró la modelo en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, durante el mes de mayo.

Por su parte, Jorgelina Aruzzi aún no se ha pronunciado sobre estos rumores que cada vez cobran más fuerza. Al parecer, Luciano Castro y la reconocida actriz estarían iniciando una nueva historia y así lo ven los productores y técnicos de la novela El primero de nosotros. Allí ambos son protagonistas y, según dicen, las escenas amorosas tuvieron un fuego extra que no se ve habitualmente en los sets de grabación.

Sabrina Rojas sorprendió sobre Luciano Castro: "Debe estar conociendo a muchas"

Luego de varias idas y vueltas, finalmente Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron "en buenos términos" según ella, después de once años en pareja y dos hijos en común. Sin embargo, la mendocina sorprendió con su declaración sobre él en Intrusos (América TV): "No creo que esté conociendo a alguien... Creo que debe estar conociendo a muchas. Es un chico hermoso, soltero, y está haciendo uso de su libertad. ¡Y me parece muy bien que lo haga!".

Sin embargo, la panelista de A la tarde, el nuevo programa de Karina Mazzocco por el mismo canal, también aclaró cuál es su estado de ánimo actual: "Estoy muy bien, en una etapa distinta. Con cambios de rutina, pero bien".

"Somos familia con Luciano y tenemos en claro que queremos que nuestros hijos sigan teniendo situaciones en familia porque la realidad es que nos separamos bien. No pasó nada para que alguno de los dos se sienta despechado o lastimado", profundizó Sabrina Rojas con respecto a su ruptura con el actor.