Nueva revelación sobre el posible embarazo de Nicole Neumann y Manuel Urcera: "Pancita"

La modelo y el deportista se encuentran de viaje y compartieron fotos desde su paradisíaco destino. Una de las imágenes muestra a Nicole Neumann y Urcera en una pose que aludiría a un embarazo.

Nicole Neumann y Manuel Urcera son noticia una vez más por rumores de embarazo tras la viralización de una foto que podría ser evidencia de que la pareja esté en la dulce espera. La modelo y el piloto recibieron un sinfín de comentarios sobre lo que la imágenes que habían compartido insinuarían.

La madre de Indiana, Allegra y Sienna Cubero compartió una serie de fotos junto con su novio en las que mostró los momentos que viven en Milán, ya que se encuentran en medio de un viaje de amor. "Estos fueron mis días de domingo a martes. Mi vida es una montaña rusa constante, si bien a veces necesito sumergirme en la paz y quietud absoluta por un rato, amo que así sea", escribió Nicole en el pie de foto. Y agregó: "Pase de un susto extremo a la paz y alegría de acompañar y cuidar a quien amo, de sentir que tiene su propio ángel que lo cuida. A vivir otra aventura increíble en el viejo continente".

"Me voy a dar el lujo de repetir la gran frase 'La puta que vale la pena estar vivo'. Ama como si fuera el último día, abraza y decile cuánto querés a cada uno que hace mas feliz tu vida", soltó Neumann como remate de sus palabras.

En una de las imágenes que Nicole compartió se puede ver que Urcera tiene la mano sobre su vientre, lo que tuvo como consecuencia una gran cantidad de comentarios que alimentaban los rumores de embarazo de la pareja. "Toca la pancita. ¿Será un bebé?" y "¿Hay bebé o no?" fueron algunos de ellos.

"Las chicas están en colegio y con el padre, si no estarían diciendo, como ha pasado: '¿Esas nenas no van al colegio?'. Y en la fecha de junio mas para vacaciones de invierno vendrán con nosotros como ya esta estipulado", escribió la celebridad hacia el final de su descargo, para que la prensa no especule sobre la ausencia de las niñas. Y cerró: "Besis a los 'planteadores seriales' de haga lo que haga y como lo haga sin saber que esta todo perfectamente calculado".

La crítica de Estefanía Berardi a Nicole Neumann

Manuel Urcera tuvo un accidente en su trabajo y Nicole Neumann se grabó mientras viajaba a "rescatarlo" y lo subió a sus historias de Instagram. " Niki, mejor concéntrate en manejar ¡y no te filmes! No la critico, se lo diría a cualquiera", enunció Berardi al respecto.