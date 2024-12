No va más: quién será la figura que reemplazará a Lanata en Radio Mitre.

Hace ya seis meses que Jorge Lanata se encuentra en un estado delicado de salud: luego de sufrir un infarto en junio, el periodista quedó bastante comprometido y, desde entonces, sigue internado en el Hospital Italiano. En este marco, desde Radio Mitre dieron a conocer la programación para el 2025 y, para sorpresa de muchos, confirmaron quién será el reemplazo del comunicador en el ciclo Lanata Sin Filtro.

El programa ya empezó a disolverse de a poco, primero salió Marina Calabró y ahora se confirmó que, tras ocho años en el ciclo, Jesica Bossi también se despide por decisión propia. En este marco, hay gran incertidumbre sobre el programa radial, ya que muchos especulan con que podría llegar a su fin en los próximos meses en caso de que Lanata no termine de recuperarse.

Según confirmó Ángel de Brito en sus redes sociales, el programa continuará, al menos, durante el verano, y ya se conoció quién quedará a cargo de la conducción. "31/12 se va Jésica Bossi de Mitre. Se había comprometido Gonzalo Sánchez a conducirlo en el verano y después renunció. Así que lo va a conducir Adriana 'La Negra' Verón", anunció el propio De Brito. Una vez que arranque marzo la emisora definirá que pasará con el programa.

Desde Radio Mitre confirmaron una triste noticia: "Tiene que ver con la salud de Lanata"

A seis meses de la internación de Jorge Lanata, muchos oyentes empezaron a especular sobre el futuro de Lanata Sin Filtro, el ciclo que conducía el periodista antes de que su salud se complicara. Y aunque desde la emisora aún no confirmó nada con respecto al futuro del programa, si se conoció una noticia que conmocionó a los seguidores.

Precisamente, se conoció que Jésica Bossi, una de las columnistas del ciclo, decidió renunciar al programa luego de ocho años. Luego de que se conociera esta fuerte noticia, la periodista contó al aire en Intrusos los motivos de esta decisión que causó conmoción entre los oyentes. "Yo decidí cerrar un ciclo. Estuve 8 años en Radio Mitre en Lanata sin filtro, termino en diciembre y después se verá", empezó por contar.

En este marco sumó: "La decisión tiene que ver con la salud y la situación de Jorge, y también con un balance personal. Es una decisión personal y profesional sobre qué hacer el año que viene". Tras confirmar que fue un año extraño a nivel laboral luego de que se complicara la salud del conductor, quien está luchando por su vida hace seis meses.

Finalmente, concluyó: "Ya está, en términos míos y del ciclo, es mi salida del programa. Se verá el año que viene... estoy cerrando otras cosas también". Por último, sentenció: "Yo hice lo que me pidió Lanata siempre, estuve al pie del cañón con todo lo que me pidió. Se cierra un ciclo, estaba para Lanata sin Filtro y si no hay perspectiva de continuidad... ya está". En cuanto a la nueva programación de Radio Mitre, confirmó: "Se está armando una nueva programación y tengo la mejor relación con la radio, no estoy cerrando la puerta de la emisora, solo decidí que en febrero no voy a estar en la segunda mañana".