No va más: la drástica decisión que perjudica la relación de Yuyito González y Javier Milei.

Yuyito González quedó envuelta en un fuerte escándalo que hizo temblequear su relación con Javier Milei y debió salir a hablar en medio de los rumores de "acomodo" en su carrera en los medios. El descargo de la conductora ante la picante información que trascendió y pone en jaque al Presidente.

Todo empezó con una información que se lanzó en el magazine El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) donde se especuló que Yuyito terminaría su ciclo Empezar el día (Ciudad Magazine) para mudarse de canal: "Chau Ciudad Magazine, que llega hasta diciembre. Por el momento no tiene contrato en la pantalla. Hay una oferta por parte de la TV Pública para que haga un programa similar a lo que está haciendo".

Luego de la primicia, se generó un fuerte escándalo en redes sociales y Yuyito salió a desmentir su pase a la TV Pública en el programa de streaming de Brenda di Aloy, su hija: "No tengo ofertas ni propuestas para la TV Pública. Sinceramente, nadie me habló ni me ofreció nada pero si sé que es algo que surgió en El Run Run del Espectáculo".

Por su parte, la TV Pública emitió un comunicado en el que dejó en claro que no existe relación laboral alguna entre la señal y la conductora Yuyito González: "Desde Televisión Pública queremos comunicar que en ningún momento se mantuvo contacto con la conductora Amalia González ni con su producción con el objeto de sumarla a la grilla de programación del canal. Las versiones difundidas en las últimas horas son solo rumores que no se condicen con la realidad, razón por la cual esta empresa se ve obligada a negar enfáticamente tal información". "Creemos que Amalia González en una gran profesional con una destacada trayectoria que la ha convertido en una referente de la televisión. Sería sin dudas un honor poder contar con su prestigio en una pantalla como la de Televisión Pública; sin embargo, reiteramos, no ha habido contacto alguno y los rumores que circularon son infundados", cerró el comunicado.

La hija de Yuyito González reveló qué le regalaron a Javier Milei por su cumpleaños: "No hay guita"

La hija de Amalia "Yuyito" González, Brenda Di Aloy, brindó más detalles del festejo de cumpleaños del presidente Javier Milei y, en este caso, reveló qué le regalaron con sus hermanos al novio de su madre. El mismo fue calificado de "pobretón". La joven es participante del Cantando 2024, que se trasmite por América TV y, antes de su presentación, la producción del programa conducido por Florencia Peña pasó imágenes del festejo de cumpleaños del mandatario.

Tras ver las imágenes, la hija de Yuyito González fue consultada sobre qué le regalaron al presidente Javier Milei. "Le regalamos un neceser con sus iniciales, viste que él viaja mucho, pensamos en algo útil porque es una persona que tiene todo", reveló. La conductora del Cantando 2024 no dejó pasar el momento y tomó el micrófono. "¿Un neceser? Medio pobretón, dejame que te lo diga", ironizó la actriz entre risas.

Brenda Di Aloy se lo tomó con gracia y trató de excusarse: "Mi hermana fue la que se encargó, yo solo puse la cara". “Era un neceser de cuero y estaba bueno, era algo útil.¿Qué le hubieses regalado vos?”, le preguntó la influencer a la conductora del programa. Entre risas, Florencia Peña evitó responder: “No, ni idea, paso". El regalo del presidente Javier Milei siguió siendo tema de debate. “Me parece medio pobretón, si me decís que lo compraste sola bueno, pero juntar plata entre tres y comprar un neceser me parece pobretón. Se lo tendrían que haber regalado con un montón de cosas adentro", agregó la conductora.

El jurado del concurso de canto Marcelo Polino intervino y le señaló a Florencia Peña que "ya lo dijo el presidente, no hay plata". "Es verdad, no hay guita. Mi mamá le regaló esa torta con corazones”, expresó la hija de Yuyito González. Para cerrar, la conductora sostuvo: “Le tendrían que haber dicho que no hay plata y, por eso, no hay regalo tampoco”.