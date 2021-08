No se resistió: Mariano Martínez demostró interés en la ex de un reconocido influencer

La interacción virtual entre Mariano Martínez y una mujer de la farándula.

El actor Mariano Martínez es una de las estrellas del momento que más repercusión generan entre los internautas, debido a su uso de las redes sociales. Recientemente, la periodista Juariu, quien frecuentemente es la primera en notar pequeñas interacciones cibernéticas entre las celebridades, notó que Martínez intercambió likes con Macarena Herrera, la ex pareja del influencer Alex Caniggia. "Like que va, like que viene", publicó Jariu en su cuenta de Instagram, junto con una captura de pantalla que lo prueba todo.

Herrera y Caniggia mantuvieron un vínculo sentimental que duró dos años y que terminó a fines del año pasado. Asimismo, Mariano también está soltero, después de cinco años de relación con Camina Cavallo, con quien tuvo una hija, llamada Alma. Aparentemente, fue Macarena la que dio el primer paso y le dio like a un video de la estrella, en donde aparece cantando. Como respuesta, él le devolvió el gesto en una selfie que ella publicó en su perfil.

Likes entre Mariano Martínez y Macarena Herrera

Con respecto a su ruptura con Camila, el actor había asegurado que terminaron por un desgaste en su vínculo y varias diferencias en sus formas de pensar. Sin embargo, ella afirmó que fue “muy intenso”, ya que decidieron tener un hijo juntos poco tiempo después de comenzar una relación. “A muy poco tiempo de conocernos tuvimos una hija, no es que hubo un noviazgo y después proyectamos una familia. No, nos enamoramos y decidimos tener una hija. Fue todo así, muy emocional”, recordó, durante una entrevista con Gente.

Por su parte, Macarena les había explicado a sus seguidores que su ruptura con Alex había sido “lo mejor para ambos” y que, de todas formas, iban a compartir la tenencia de su mascota, su perro Louis, por lo que estarían comunicados. Sin embargo, los dos se mantuvieron bastante reservados al respecto, pero un mes más tarde, sus fanáticos especularon que se habían reconciliado por algunos posteos que hicieron en su Instagram.

Mariano Martínez y su rol en TikTok

Desde hace meses, el influencer llama la atención de los usuarios de la plataforma por el particular uso que le da a su perfil. Allí, suele publicar distintos clips que, muchas veces, carecen de coherencia o de sentido común, o que lo muestran haciendo poses o bailes desconcertantes. Mientras algunos internautas creen que podría tratarse de una estrategia de marketing, otros creen que simplemente se trata de su sentido del humor.

Sin embargo, en todos sus posteos predominan las agresiones y los comentarios de burlas o de cuestionamientos sobre el por qué de su contenido. Aunque Mariano no dio una respuesta a esto, les agradeció a los que le demuestran su apoyo: “Gracias a todos los mensajes que me dejan... hermosos. Se los agradezco, les deseo lo mismo y más. Bendiciones para todos. Hay que meterle actitud y corazón a la vida, ir para adelante a pesar de las circunstancias. Nadie tiene la vida comprada”.