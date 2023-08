Nicole Neumann y Manuel Urcera confirmaron la noticia más esperada: "Es un regalo enorme"

Nicole Neumann brindó declaraciones en torno a su casamiento y reveló el proyecto más esperado con Manuel Urcera.

Nicole Neumann sorprendió a todos tras revelar una noticia que generó reacciones encontradas en el mundo del espectáculo. La mediática que ya no es más parte de Los 8 Escalones confirmó que finalmente se va a hacer la fiesta de casamiento con Manuel Urcera y dejó un comentario vinculado a otro proyecto importante que tiene con el piloto de automovilismo.

En medio del escándalo legal con su hija Indiana Cubero, Nicole Neumann brindó declaraciones respecto al casamiento con Manuel Urcera, que será finalmente a fines de diciembre. "Estoy a full con la ambientación, con los vestidos, los souvenirs. Mi vestido para el Civil lo está haciendo Natalia Antolín y el de la ceremonia religiosa, Laurencio Adot. Ellos también les van a armar los outfits a mis hijas y a las damas de honor", contó.

La modelo abandonó el programa de Guido Kaczka que se emite en El Trece por razones personales y por el momento se encuentra alejada de la televisión. En un momento de la entrevista, Nicole confesó el proyecto que tienen con Manuel Urcera además del casamiento a fin de año.

"El amor me lleva a querer casarme. Y, sí, volvería a ser mamá. Cuando te encontrás con un amor como el que tenemos con Manu y el otro tiene esos deseos, se vuelven parte de uno. Tengo ganas de todo", precisó sobre las ganas de tener su cuarto hijo. Y concluyó: "No soy yo sola, tengo tres personitas más y ese amor y esa energía me enamoran más, es un montón. Manu y su familia nos adoptaron tan genuinamente".

Nicole Neuman filtró la verdad de la pelea con su hija: "Hace un año"

Nicole Neumann se encuentra bajo la lupa mediática debido al inesperado distanciamiento de su hija mayor Indiana. La niña acusó a su madre de maltrato y se fue a vivir con su papá, Fabián Cubero. Desde entonces, la modelo había decidido mantener un perfil bajo, pero ahora contó la verdad de esta distanciamiento.

En diálogo con Hola Argentina, Neumann decidió contar su verdad sobre el tema y profundizar sobre el malestar que, según ella, viene desde hace bastante tiempo. "Todo esto que pasa es el resultado de algo que hace años vengo padeciendo. Pero mi prioridad es proteger a mis hijas, por eso hace tres años decidí no hablar más de mi vida privada", reveló Nicole sobre su pacto de silencio mediático sobre el tema.

Luego sumó: "A ellas obviamente no les gusta que se hable en el colegio, que la gente les pregunte cosas o les comente algo algún compañero porque, como van creciendo, les llega y tienen acceso a más información". Asimismo apuntó con una indirecta para Cubero y su pareja, Mica Viciconte: "Como esto viene de hace tiempo, entendí que a algunas personas les sirve el escándalo, el barro, pero definitivamente ese no es el camino que yo elegí en mi carrera, entonces no me interesa nada subirme a esa".

Finalmente, reveló que su prioridad siempre serán sus hijas y que nunca dejará que una pelea las distancie. "Hay un montón de cosas que no se saben y que nunca se van a saber porque tengo otra filosofía para manejar los conflictos, sobre todo cuando tienen que ver con mis hijas. A mí lo único que me importa son ellas tres y siempre van a estar por encima de cualquier cosa y de cualquier persona", aseguró. Por último, concluyó: "Hoy, más que nunca, me guío por eso y elegí correrme un poco del medio para protegerlas".