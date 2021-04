Al fin parece que hay una tregua entre ambos.

La batalla y el debate mediático caliente de larga data luego de la separación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero podría tener un punto final con tal de priorizar la delicada salud de una de sus hijas, según reveló la panelista Cinthia Fernández en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM) durante este lunes en la pantalla de El Trece.

De acuerdo con la vedette, la expareja estuvo reunida durante la operación de una de las nenas que tuvieron juntos y se pusieron de acuerdo para dejar de lado momentáneamente las diferencias en pos de no seguir perjudicando a la chiquita en esta difícil presente. “Se encontraron. Se hicieron el test de Covid-19 porque una de las hijas tenía una intervención quirúrgica en la clínica Las Lomas de San Isidro”, empezó contando "la angelita”. No obstante, no aclaró si se refiere a Allegra (de 10 años) o a Sienna (6).

“Afortunadamente, estamos viendo que ellos están en un momento de paz. Lo que hay es un blindaje mediático que propuso un nuevo abogado, que lo sumó a la causa”, detalló la exnovia del exjugador Matías Defederico.

Fernández insistió con que “hubo un acuerdo voluntario de paz y ninguna de las partes se opuso. Esto se ve reflejado en esta acción". Y amplió al respecto: "Muchos me mandaron las fotos de ellos dos en la clínica porque la chiquita se tenía que operar de un quiste que tenía en el ojito y en la espalda. Fueron los dos papás”.

“Micaela Viciconte se quedó cuidando a una de las nenas mientras estaba la operación. La más grande (Indiana, de 13) estaba en la casa de una amiga. Siempre contamos lo malo y está bueno que haya paz”, completó Cinthia en la tira que conduce el periodista de espectáculos Ángel de Brito.

Por qué terminaron Nicole Neumann y Fabián Cubero

Según contó la propia modelo de 40 años en mayo de 2017, cortaron con el exdeportista (42) por un desgaste lógico de tanto tiempo y porque ella empezó de a poco a dejar de sentir cosas por él. "Me acercaba menos, tenía menos gestos de ternura, compartíamos menos cosas. Necesitaba estar más tiempo afuera de mi casa que con él", admitió.

"No me sentía completa. Es verdad que Fabián es el hombre ideal, pero también es cierto que las emociones se encienden o se apagan y uno no lo puede controlar. Yo no puedo ser deshonesta conmigo misma. La vida no es apretar un botón y decidir a quién amar. A veces el hombre ideal no es el ideal para uno. Cuando dejás de sentir cosas por la persona que amaste, aceptarlo es un proceso muy duro", reconoció.