Nicole Neumann reveló su insólita receta contra la inflación: "Tiene un costo menos para el bolsillo"

Nicole Neumann compartió su postura sobre la inflación a través de sus redes sociales.

Nicole Neumann publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram que causaron revuelo por su vínculo con los niveles de inflación que transita el país. La jurado de Los 8 Escalones reveló cuál sería la clave para combatir los costos y sorprendió a todos.

Los seguidores de Nicole Neumann se sorprendieron en las redes sociales de la modelo con un insólito consejo para combatir la inflación. La mediática se hizo eco de una entrevista de CNN Chile a Mauricio Serrano, el fundador de la ONG Animal Libre que brega por estos derechos, para afirmar que la alimentación vegana sirve para "aplacar los costos de la inflación".

La historia de Nicole Neumann que refleja su postura en torno a la inflación

Es sabido que la modelo y empresaria tiene un fuerte lazo con estos temas. De hecho, tiene un estilo de vida vegano y en el programa Los 8 Escalones, conducido por Guido Kaczka en El Trece, lo reafirma constantemente con algunos datos o mediante preguntas hacia los participantes como "especialista" en el rubro.

"Además de los beneficios para la salud, los animales y el planeta, reafirmamos que este tipo de alimentación tiene un costo menor para el bolsillo de los y las chilenas", aseguró Serrano. Bajo el título "Proponen llevar una alimentación vegana para aplacar los costos de la inflación", la nota se viralizó y llegó a ojos de Nicole Neumann.

Cuando Nicole Neumann se fastidió con una pregunta de Guido Kaczka

En la emisión del 15 de julio de 2022, Nicole Neumann se mostró muy molesta por una situación particular en Los 8 Escalones Kids. Luego de una pregunta que hizo Guido Kaczka, la empresaria se la tomó muy mal y no ocultó su disgusto en pleno desarrollo del programa transmitido por la pantalla de El Trece.

A pocos minutos de haber comenzado el programa, se vivió una situación que descolocó a Nicole. La pregunta en cuestión tenía un fuerte vínculo con la vulneración de derechos de los animales, causa por la cual lucha desde hace varios años.

"¿A cuál de estas razas bovinas se la conoce como 'animal de lidia', la cual no se destina a la producción de carnes sino a actividades como las de corridas de todos?", fue la pregunta que realizó Guido Kaczka hacia un participante. El niño contestó mal, ya que dijo "Brahman" y la respuesta correcta era "Miura".

En dicho momento, el jurado Santiago Do Rego tomó la palabra con el fin de explicar todo el contexto de la pregunta, mientras la cámara enfocó a Nicole Neumann con una cara de total repudio. "Cuando se hace San Fermín, que fue la semana pasada, en el encierro que bajan los toros de los corrales hasta la plaza, no querés estar corriendo delante de los toros cuando bajan los Miura porque son muy bravos", sostuvo.

Inmediatamente, la modelo agarró el micrófono y manifestó su descontento con respecto a este tema. "Es que no debería hacerse más, no puedo creer que todavía en el 2022 se sigan haciendo esas crueldades con animales. No lo puedo creer", lanzó la modelo frente a la pregunta hecha por Guido Kaczka.