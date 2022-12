Nicolás Cabré reveló lo que nadie pensaba sobre Mariano Martínez: "Este boludo"

Cabré rompió el silencio y habló sobre los cruces que tuvo con Mariano Martínez, con quien grabó varias telenovelas.

Nicolás Cabré se refirió a los varios cruces que tuvo con Mariano Martínez en las tiras que les tocó trabajar juntos, a 20 años del aniversario de Son Amores la telenovela de la cual fueron los protagonistas. El actor admitió que hubo peleas y detalló cómo eran las grabaciones que duraban más de 10 horas.

"Nos divertíamos mucho. Nos encontramos en un momento de nuestras vidas que era difícil. Si bien desde afuera se veía el éxito, fue un momento bisagra que lo surfeamos bastante bien", expresó Cabré en diálogo con Infobae, sobre el éxito de Son Amores por El Trece. "Siempre hubo esa buena energía, esas buenas intenciones para hacer las cosas, y lo que pudo haber pasado siempre fue desde el aprendizaje. Tengo muy buenos recuerdos de esos años", dijo Martínez.

Allí fue cuando revelaron haber "vivido" 16 horas juntos, por la cantidad de horas de grabación, y no dudaron al asegurar que existieron peleas. "Hubo, hubo. Obviamente que nos queríamos, pero a veces decíamos “uy, este boludo”. Él millones de veces también me habrá querido matar, porque yo era más molesto", dijo la expareja de "La China" Suárez.

Al mismo tiempo, Cabré sostuvo que "a veces se agrandan las cosas, como pasó con Ricardo Darín y Carlín Calvo, pero fue mucho más chico de lo que se dijo. A veces nos peleábamos por cosas de pendejos". Por su parte, Mariano Martínez consideró: "Éramos como hermanos que estábamos juntos 16 o 20 horas diarias. Como pasó con Marcelo Tinelli y Mario Pergolini, vende esa espectacularidad".

Nicolás Cabré se quebró en vivo: "Mi faro"

Nicolás Cabré se emocionó en vivo al recordar a su papá y destacar las actitudes que ha tenido a lo largo de su vida. El actor de televisión, cine y teatro habló de su relación con su hija Rufina, de 9 años, y la comparó con su vínculo con su padre.

"Hoy estudia canto porque le gusta y siempre la voy a apoyar. Si quiere ser veterinaria la voy a llevar a Agronomía. Voy a estar tratando de darle siempre todas las herramientas que pueda para que ella el día de mañana vuele y haga lo que se le cante hacer de su vida", comenzó su descargo el papá de la primera hija de "La China" Suárez sobre el momento que vive la niña, en diálogo con Jey Mammón en La Peña de Morfi. Y sumó: "Eso es lo que me va a hacer feliz. Siempre. Como hace cualquier padre".

Mammón le consultó a Cabré por una frase que había dicho en una entrevista anterior, en alusión a que le gustaría ser un 2% con su hija de lo que fue su padre con él. "Sí, mi viejo fue, es y será mi faro. Y los recuerdos que tengo con él y lo que fue, lo que me enseñó, cómo estuvo y cómo me protegió es algo que me hace sonreír. Siempre. No hay día que pase, que siempre tengo un momentito para mirar para arriba y decir: ‘Estás ahí', o ‘gracias’. Siempre lo tengo presente y por eso sueño con que el día de mañana, cuando la vida transcurra, Rufi me recuerde de esa manera", relató emocionado el actor de series como Botineras, Son Amores y Los Únicos.