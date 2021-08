Nazarena Vélez y su angustiante estado de salud por el coronavirus: “Llevándola”

La actriz informó que tenía el virus a sus seguidores la semana pasada y recientemente su pareja reveló cómo evoluciona su caso.

Santiago Caamaño, actor y pareja de Nazarena Vélez habló sobre la salud de la productora teatral, tras haber dado positivo de coronavirus. Si bien la influencer comparte cada parte de sus días con sus seguidores de Instagram a través de sus historias, su allegado también reveló cómo transitan este momento.

“Todo bien. Ayer nos hisopamos todos y dimos todos negativos. Estoy guardado y estoy cumpliendo con todo el aislamiento. Estamos llevándola, cada uno en su cuarto. Nazarena está encerrada en su cuarto, pero todo bien”, explicó el actor en diálogo con Radio Mitre y de ese modo dejó en claro que Nazarena atraviesa su enfermedad sin problemas.

En primera persona

Desde que le llegó el resultado del test, Vélez no deja de informarles a sus fans cuáles son los síntomas que tiene y mantenerlos al tengo de su estado. “Intento ser siempre tan positivo pero, bueh, podía pasar. Venía zafando pero finalmente un día me tocó. Estoy bien: sólo dolor de cabeza y un poco de cuerpo. En casa se hisoparon todos y gracias a Dios solo yo lo tengo. Aisladísima, sola en mi habitación. Esto también pasará, muy pronto”, expresó el día en que anunció la noticia, a través de su cuenta de Instagram.

“Estoy en la cama y está todo bastante oscurito porque me duele la cabeza. Mi familia me está cuidando un montón, aunque estoy aislada, obvio. No se acercan y toman todas las precauciones, como tiene que ser”, comentó Nazarena en una de sus historias y siguió: “Para los que me preguntan si estaba vacunada: tengo una sola dosis, que me la di hace aproximadamente un mes y medio”.

Luego, la celebridad habló de manera específica sobre cuáles síntomas típicos del coronavirus tuvo y cuáles no. “No se me fueron el gusto ni el olfato, al menos hasta hoy. Tampoco tengo tan claro cuándo empezó esto, porque como yo sufro de migrañas y lo único que tuve raro en el último tiempo es dolor de cabeza. Así que no me di cuenta ni cuándo empezó ni cómo ni nada. Pero estoy bien, gracias por la buena onda”, lanzó y concluyó, a modo de humorada: “Como no se me fue ni el gusto ni el olfato, estoy morfando a lo loco, porque tengo una ansiedad. Imagínense que yo siempre tengo ansiedad, ahora que estoy todo el tiempo en la cama, peor”.