Nancy Dupláa y noticia menos pensada sobre Pablo Echarri y La China Suárez

Revelaron que Nancy Dupláa realizó un drástico cambio luego del acercamiento entre Pablo Echarri y "La China" Suárez, quienes trabajan juntos en una película. Qué hizo la actriz de 53 años.

Nancy Dupláa se encuentra con cierta preocupación por un hecho en particular que sacudió al mundo del espectáculo. Es que frente al acercamiento que hubo entre Pablo Echarri y Eugenia "La China" Suárez por ser protagonistas de una serie, la actriz pareja del actor tomó una drástica decisión que fue revelada en un programa dedicado a la farándula argentina.

"El viernes estuvieron grabando y haciendo fotos de lo que va a ser la promoción de la serie con Pablo Echarri y 'China' Suárez. Esa es la imagen de ellos dos, que son los protagonistas ¿De qué hace la China Suárez? Paradójicamente es periodista", precisó la panelista Maite Peñoñori en Intrusos, el ciclo conducido por Flor de la V en América TV. Allí detallaron de qué se trataba el nuevo proyecto que une al actor de 53 años y a la actriz de 31.

"Dios no quiera que la ficción se convierta en realidad", lanzó Karina Iavícoli, otra de las panelistas, comentario que descolocó a todos los que se encontraban en el estudio. "Ay, Karina, no seas mala. Sos la araña vos", respondió Maite. En medio de especulaciones por el acercamiento entre ambos artistas actorales lógico por el trabajo en conjunto, Marcela Tauro se metió y reveló un dato que nadie sabía.

"Nancy es la única protagonista que no te hace un fracasado. Pero me dijeron que se empezó a cuidar, que se empezó a lookear un poquito, que lo está acompañando a él", lanzó sobre la postura de Nancy Dupláa frente a esta situación. "El rodaje recién empezó. Hicieron las fotos", continuó Peñoñori, quien dijo que la serie tiene tintes eróticos entre Echarri y "La China".

Nancy Dupláa se cansó y reveló sus celos por Pablo Echarri: "Me vuelvo loca"

Nancy Dupláa se pronunció sobre sus celos por su relación con Pablo Echarri y dio a conocer qué actriz que compartió escenas de alto voltaje con su esposo fue la que más celosa la puso. La protagonista de tiras como La Leona y 100 días para Enamorarse reveló por qué se sintió así en 2003, cuando Echarri y Cid hicieron Resistiré.

Fernando Dente le preguntó si las escenas hots de Pablo Echarri y Celeste Cid le generaron muchos celos a Nancy, quien estuvo en el ciclo Noche al Dente como entrevistada. Por su parte, la galardonada actriz dio a conocer que sí tuvo pensamientos posesivos cuando su pareja protagonizó aquella tira, una de las novelas de más éxito televisivo de esa década.

"Cele, si, casi me vuelvo loca, no entendía un carajo, pero... ¿qué querés?, empiezo a salir con este hombre y hace una novela en tetas", dijo Dupláa y así reveló que el estadio de su relación con Echarri no ayudó a la situación, ya que recién se estaban conociendo como pareja.

Pablo Echarri se pronunció sobre los comienzos de su relación con la madre de sus hijos y relató: "La primera vez que trabajamos juntos fue en la película El Desvío y la verdad es que nos atraíamos, nos dimos cuenta en ese encuentro inicial. Si bien cada uno estaba con su pareja en ese momento, había una atracción bastante fuerte, ella en ese momento estaba con Gastón".