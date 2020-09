Nancy Dupláa admitió que fue discriminada por ser kirchnerista

Nancy Dupláa nunca tuvo inconvenientes en admitir su postura política a favor del kirchnerismo y militar a favor del actual gobierno. Pero esta vez, más allá de su pensamiento, se refirió a cómo siente la mirada de la sociedad y contó que, si bien tiene posibilidades laborales, cuando acude a lugares frecuentados por personas de buena posición económica percibe mucha hostilidad.

"Más allá de la acción, el hecho de estar comprometidos políticamente, ¿tiene algún costo negativo?", le consultó Estelita, en el programa Estelita en Casa por América TV. "Sí, un montón, en los lugares cajetillas. Pero nada es comparable a poder decir algo que me viene de las entrañas. Si no pudiera hacerlo, no sería feliz", admitió.

Más allá de la hostilidad o las fuertes miradas, Dupláa señaló: "Quiero ser feliz aunque tenga que bancarme el costo de lo negativo y por momentos sea muy duro". Y ante la pregunta de Jey Mammon, agregó: "Lo sentís en la calle, en los vínculos sociales, en los lugares donde vas. Especialmente estos últimos años, pero que a mí no me hablen por abajo porque escucho igual".

Mirá la entrevista:

De todas maneras, más allá de poner por encima su felicidad, admitió que es "duro" y un "garrón" sentir eso. Por último, Dupláa sentenció entre risas junto al actor y comediante: "Si tienen algo para decir, que me lo digan a la cara porque por lo bajo escucho todo". La actriz protagonista de grandes y exitosos programas como 099 Central, Padre Coraje, Graduados y La Leona, entre otros, utiliza hace tiempo sus redes sociales para militar su ideología sin pelos en la lengua. Y más allá de las consecuencias, no lo lamenta.