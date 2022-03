Nadie lo puede creer: se filtró una foto actual de Antonio Gasalla

La foto dejó en shock a todos. Antonio Gasalla reapareció en público tras cumplir 81 años, y fue Marcelo Polino quien decidió compartir la imagen.

Antonio Gasalla continúa vigente en el mundo del espectáculo pese a que hace tiempo no trabaja en teatro ni televisión. Y el pasado 9 de marzo cumplió 81 años, por lo que varios amigos y seres queridos se reunieron junto a él para celebrar. Entre ellos estuvo Marcelo Polino, quien compartió una foto en Instagram y les mostró a todos sus seguidores cómo está el humorista en la actualidad.

La imagen de Gasalla junto a Marcelo Polino causó una sorpresa absoluta, dado que el comediante se ve con muy buen aspecto y el paso de los años parece no afectarle pese a las complicaciones de salud que sufrió en las últimas temporadas. "Feliz cumpleaños, amigo querido, por muchas risas más", escribió el expanelista de Intrusos, acompañado de la sonrisa de Antonio.

Así las cosas, Antonio Gasalla se encuentra pasando un buen momento personal a dos años de su alejamiento de los escenarios. En ese momento, alegó que ya tenía 80 años y que en 60 de ellos trabajó incesantemente. "Tengo 80 años, ¡trabajé casi 60 sin parar!".

Marcelo Polino explicó tiempo atrás en A la tarde cuáles son las razones de fondo por las que Gasalla decidió ponerle un freno a su carrera: "El tema es que está complicado porque es una persona de riesgo, tiene 80 años, y no puede exponerse a una gira. Está muy difícil salir. Nosotros, antes de la pandemia, teníamos una gira prevista por Uruguay. Obviamente, la frontera quedó cerrada y eso no se pudo hacer. Así que nada, está en su casa y no hay un panorama para que vuelva a trabajar ya".

Antonio Gasalla también fue denunciado por maltrato: "Hartazgo"

Antonio Gasalla no está pasando un buen momento económico, o al menos no tiene un pasar similar al de sus tiempos de gloria. Sin embargo, en lo personal también posee inconvenientes que lo distanciaron de una de sus personas de mayor confianza.

De acuerdo a la información provista por Débora D'Amato en América TV, Antonio Gasalla tuvo un distanciamiento de su hermano producto del "carácter podrido" que posee la gran figura del espectáculo argentino. Y en cuanto a su situación económica, la periodista afirmño: "No la está pasando mal, pero a comparación de cómo debería estar... Esto le causa un malestar por eso vende el departamento. Le queda grande para él solo, pero tiene que ver con un problema económico".

"Hablaba desde un desconocimiento absoluto. Una queda pasmada. El departamento tiene un cartel de venta enorme que da a la calle. Sus sobrinos están distantes de él y no tienen diálogo telefónico su hermano siempre supo estar presente y hoy habría tomado distancia. Se hablaba de situaciones económicas que generaron un malestar en él y por eso se está vendiendo el departamento", agregó Débora D'Amato.