Morena Rial entró al quirófano y reveló cuántas cirugías estéticas se hizo.

Morena Rial se sometió a una serie de cirugías y dio a conocer todos los detalles para sus seguidores. Además, adelantó que tendrá otra visita al quirófano en breve.

Morena Rial es uno de los personajes más abiertos de la farándula y la televisión argentina y siempre revela todos los detalles de su vida. La hija de Jorge Rial pasó por el quirófano y reveló cuántas y cuáles fueron las cirugías plásticas a las que se sometió.

En su cuenta de Instagram, la joven cantante respondió preguntas de sus seguidores y mostró su imagen por primera vez desde que se operó. Incluso dio detalles de las operaciones y hasta confirmó si fueron pagas o de canje.

“El 10 viajo a Buenos Aires, porque me voy a hacer una cirugía estética, y Francesco se va a quedar con él (Rial)”, había contado a comienzos de agosto Morena, quien vive en Córdoba desde hace un tiempo. Pasados los días, la mediática hizo públicos los resultados de esas cirugías. En particular, focalizó en una abdominoplastia, una práctica que tenía pendiente desde que se realizó un bypass gástrico.

“Me hice más que una lipo, me hice una abdominoplastía y un par de cosas más. Significa que te cortan y te abren, la lipo no creo que sea tan dolorosa como esta”, explicó. Al tiempo que informó: “Igualmente me falta una cirugía un poquito más adelante para terminar con todo”. La abdominoplastia es una intervención en la que se quita el exceso de piel y se hace un ombligo nuevo si es necesario. En cuanto a la escala de dolor, Morena señaló que de 1 a 10, la molestia era de "un cinco o seis".

Morena Rial remarcó que es probable que pase otra vez por el quirófano durante noviembre, una vez que se recupere del posoperatorio actual. Sobre la "segunda parte" de su proceso, la cantante no dio detalles de las prácticas a las que se someterá.

¿Morena Rial pagó sus cirugías?

Entre las preguntas más repetidas entre sus seguidores muchos quisieron saber si la hija de Jorge Rial había pagado por sus operaciones o las había hecho de "canje", como suelen negociar muchos famosos y personalidades con gran cantidad de seguidores en las redes sociales.

Si bien mencionó al doctor Diego Ordenes, encargado de la operación, en todas sus historias de Instagram, la joven sorprendió al asegurar: “Para obtener buenos resultados en la vida hay que pagar, nada de canje”. En ese sentido, también consideró que "las cosas buenas se pagan en la vida y el médico este es el número uno″.

En los videos que publicó, Morena Rial mostró un primer plano que permitió ver parte de la faja de contención que tiene tras la operación. Por eso, algunos usuarios le preguntaron por qué todavía no mostraba el resultado total de las operaciones y ella aclaró que aún está "toda inflamada".