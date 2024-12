Mirtha Legrand entrevistó a García Moritán y terminaron peleados: qué fue lo que pasó.

Este jueves, durante la grabación de Almorzando con Mirtha Legrand, Roberto García Moritán vivió un inesperado y áspero enfrentamiento con la conductora. Lo que parecía una charla tranquila entre el invitado y la famosa diva de los almuerzos, se transformó en un intercambio de acusaciones y preguntas incómodas, con un clima cada vez más tenso.

Según testigos presentes en el set, las preguntas sobre la vida personal de Moritán, especialmente sobre su relación con Carolina “Pampita” Ardohain, fueron el detonante del conflicto. Mirtha insistió con preguntas sobre su divorcio con la modelo y sobre su situación personal, lo que incomodó profundamente al exfuncionario.

Visiblemente afectado, Roberto acusó a la conductora de ser una “operadora política” y le expresó: "Parece que me trajeron para no dejarme hablar, tratarme mal y hacerme sentir incómodo. No pensé que me iban a tratar así", según fuentes cercanas al programa. El ambiente en el estudio se tornó tan tenso que Moritán estuvo a punto de levantarse e irse después de unos 30 minutos de grabación.

Ángel de Brito, quien estuvo presente en el programa, relató algunos de los momentos más duros. Mirtha no dejó de interrogar a Roberto sobre su separación con Pampita, e incluso le preguntó si su exmujer “no había encontrado audios y chats en su teléfono”. A estas indagaciones, Moritán pidió que bajaran el tono, pero la respuesta de la conductora fue tajante: “Bajá dos cambios”.

El clima se calentó aún más cuando Moritán, visiblemente molesto, le dijo a Mirtha: “No esperaba que operes así contra mí, Mirtha”, lo que hizo subir aún más la temperatura del intercambio. La conductora, sin inmutarse, respondió: “No sos tan importante, Moritán”. El choque verbal dejó a todos sorprendidos, y el programa rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Pampita habló por primera vez de su separación: “Yo no era la prioridad de Roberto”

Carolina "Pampita" Ardohain rompió el silencio sobre su separación de Roberto García Moritán en una emotiva entrevista exclusiva con Susana Giménez. La modelo expresó el profundo impacto que tuvo esta ruptura en su vida, afirmando: "Toda mi vida quise tener mi familia y un compañero" y confesó: "nunca me imaginé que todo se iba a destruir".

Sin embargo, al ser consultada sobre los motivos de la separación, fue contundente y dijo que no iba a hablar mal del empresario y exfuncionario porque “sus hijos estaban viendo la televisión”. A su vez, confesó que apenas se separó no podía ni comer ni dormir durante varios días, por el estrés que le ocasionó la ruptura.

En sus declaraciones, Pampita reflexionó sobre las lecciones aprendidas tras su decepción amorosa: "Hay que tener los ojos bien abiertos siempre" y destacó su capacidad para encontrar gratitud incluso en los momentos más difíciles: "Agradezco todo lo que me pasó y no me arrepiento de nada".

La conversación también dejó entrever que, a pesar de la tristeza, la conductora busca enfocarse en sus hijos y en reconstruir su vida personal mientras atraviesa este proceso de duelo emocional. “Yo no era la prioridad de Roberto”, aclaró en tono de tristeza, al hablar de los compromisos laborales que tenía su ex pareja.

Además, la separación se dio en medio de rumores de crisis prolongadas e infidelidades, aunque Pampita no ahondó en esos temas, prefiriendo centrarse en su postura resiliente. Por último, contó que habla “todos los días” con Moritán porque “continúan siendo familia”.