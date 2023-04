Migue Granados contó lo que nadie sabía tras la muerte de su madre: "Me dejó el dedo"

Migue Granados relató una secuencia que sorprendió a todos y está vinculada a la muerte de su madre.

Migue Granados contó una anécdota inesperada sobre la muerte de su madre que dejó decenas de reacciones en las redes sociales. Fiel a su estilo, el humorista y conductor brindó detalles de lo que vivió tras la muerte de su madre en 2019 a raíz de un cáncer de piel.

En diálogo con Loft Stream, ciclo conformado por Gastón Soffritti, Imanol Rodríguez y Sofía Altuna, Migue Granados se acordó de un momento importante ocurrido luego del fallecimiento de su madre. "Cuando mi vieja murió tenía su celu y yo tenía que avisarle a su gente que había muerto", relató en primera instancia.

El recuerdo no fue tan emotivo como se esperaba, ya que por su manera de contarlo todos comenzaron a reírse con cierta sorpresa. "El celu era con la huellita. Hablé con un cirujano de ahí y le dije 'hermano, dame el dedo', y me dejó el dedo en una cajita", lanzó.

Sin poder creerlo, los integrantes del programa comenzaron a preguntarle si era verdad y Granados contestó que sí. "Hasta que le cambié la contraseña usaba ese dedito. Después lo vendí", agregó el conductor de ESPN Play Room refiriéndose al celular. Si bien desde la cuenta de Instagram del ciclo no dejaron lugar a la duda con esta anécdota, algunos comentarios de la gente indican que se trató de una broma por la cuota de humor que le puso a la situación.

Migue Granados asegura que "habló" con su madre muerta: "No me quería morir"

Migue Granados protagonizó un escalofriante episodio en las últimas horas. Es que, mediante su podcast La Cruda, el humorista aseguró haber hablado con su madre muerta. Ella falleció hace cinco años a raíz de un cáncer de piel, producto de su constante exposición al sol.

“Cuando mi vieja murió llamé a una vidente, le dije que no creía en esto y ella me dijo que había llegado a un plano que podía escucharla. Mi miedo era que si lograba contactarme con ella me iba a volver adicto a eso”, comenzó diciendo Migue Granados, quien llevó a su podcast a una Médium que se comunicó con su madre.

Noelia Pace, la encargada de hacer esta interconexión entre Migue Granados y su madre, expresó: “Todo ser humano cuando pierde a alguien, sobre todo al padre o la madre, desespera por escucharlos. Lo primero que tenemos miedo es ‘no voy a escuchar la voz’. Estaba sumamente alterada, pero por cómo lo ibas a llevar vos, no cómo iba a partir ella. Lo primero que dice es ‘esto fue mi responsabilidad, pero no me quería morir’. Ella considera que fue su responsabilidad su enfermedad y que se dio cuenta al último tiempo que no se quería morir”.

“La realidad es que tu mamá, en el momento que partió, unas cuatro horas antes, su espíritu ya estaba fuera de su cuerpo físico. Ella considera que fue su responsabilidad su enfermedad y que se dio cuenta al último tiempo que no se quería morir. Hay gente que acepta que va a pasar y tu mamá desesperaba por lo que le iba a pasar, pero sobre todo, por qué te iba a pasar a vos”, agregó Noelia Pace.