Mica Viciconte le tiró una picante indirecta a Nicole Neumann: "El tiempo pone a cada uno en su lugar"

Micaela Viciconte, pareja del Fabián Cubero, publicó un texto que parecería ser dirigido a Nicole Neumann.

Fabián Cubero, exfutbolista, es la actual pareja de Mica Viciconte y ex de la modelo Nicole Neumann.

Mica Viciconte hizo una nueva publicación en su cuenta de Instagram, una nueva foto con su pareja, el exfutbolista Fabián Cubero. En la descripción del posteo, le escribió una dedicatoria que parecería ser una gran indirecta para la modelo Nicole Neumann, ex de Cubero con quien él comparte tres hijas: Allegra, Indiana y Sienna.

Desde hace meses, Micaela forma parte de un gran escándalo mediático con Fabián y Nicole, que incluso involucra denuncias en la Justicia. “Más de cuatro años de relación y hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja a pesar de las críticas por cierto 'rol' que ocupo. Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas”, comenzó Viciconte.

“Decido dar amor a las personas que me acompañan y me dan amor de la misma forma porque la reciprocidad es una de las cosas que más valoro. Soy feliz y no necesito hacer cosas malas porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también. El gracias más grande se lo lleva él. El que más sabe y entiende por todo lo que pasamos. Con el que, a pesar de todo, supimos salir adelante y construir juntos un montón de cosas”, continuó.

“Gracias por dejarme ser parte de esto, por enseñarme a transmitir valores como el amor y la felicidad y por mostrarme que nuestra familia va más allá de un papel.

Si hay algo de lo que estoy segura es que sos un buen padre con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama”. Por último, Micaela cerró el texto con una contundente frase: “El tiempo pone a cada uno en su lugar. Sean felices”.

Las peleas entre los tres comenzaron hace bastante. En 2019, Nicole hizo un pedido en la Justicia para que sus hijas no pudieran ser fotografiadas por Cubero y Micaela cada vez que iban a su casa. El exfutbolista se la devolvió e hizo exactamente el mismo pedido, de modo que ninguno de los dos pudo fotografiar a las nenas durante bastante tiempo. Finalmente, hace poco se levantaron ambos pedidos y ahora los dos pueden hacerlo tranquilamente.

Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), contó una de las peleas más fuertes entre Micaela y Neumann. Ocurrió una vez que la modelo estaba llevando a sus tres hijas a la casa de Fabián, que queda en un country. Para evitar verle la cara, el exdeportista y su pareja le pidieron al guardia de seguridad que no deje pasar a Nicole.

“Nicole como buena madre se peleó con el de la guardia. ¡Tiene tres criaturas pequeñas! Fue hasta adentro y cuando Mica vio que Nicole entró al country y llevó a las niñitas a la casa, porque era el día que le tocó a Cubero, le gritó y le hizo un escándalo a la guardia”, reveló Yanina.

El último enfrentamiento entre Micaela Viciconte y Nicole Neumann

Recientemente, una movilera de A la tarde entrevistó a la actual de Cubero y le preguntó si le gustaría sentarse a conversar con Neumann, para resolver sus problemas. “Si Nicole te llama y te dice: ‘Che, Mica, vamos a tomar un café y nos ponemos al día y tratamos de mejorar las cosas’, ¿lo harías?”, le preguntó. “Lo dejo a puertas cerradas”, contestó Viciconte, como dando a entender que lo haría, pero lejos del ojo público.

Por lo contrario, cuando la periodista entrevistó a Nicole, ella respondió: “Em, ni idea, chicos. Pero sí, tengo un par de cosas que decirle en este momento. Tengo muchísimas cosas que hacer antes igual, eh. Así que bueno, ni idea. Me gusta tomar té con la gente que me cae bien”.