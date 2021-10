Mica Tinelli volvió a destrozar a La China Suárez: "Es una cuestión de códigos"

Mica Tinelli expresó su descargo sobre el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y "La China" Suárez, tras haber sido agredida en las redes.

Micaela Tinelli fue agredida en las redes sociales por haberle demostrado su apoyo a Wanda Nara, en medio de la gran polémica entre ella, Mauro Icardi y “La China” Suárez. Ahora, la hija de Marcelo Tinelli expresó su descargo a través de una publicación en Instagram.

Mientras una parte del público se puso más del lado Wanda que de “La China”, sosteniendo que no es una cuestión de género sino de valores humanos, otros consideraron que el tema se abordó desde una perspectiva machista, ya que se puso toda la culpa sobre Suárez y no sobre Icardi, que es quien tenía un compromiso matrimonial.

“Veo a tantos que hablan del machismo, del feminismo, etc... En mi caso, creo que acá no tiene nada que ver eso... Es una simple cuestión de códigos y respeto... Tanto del hombre como de la mujer, es tan simple como eso”, expresó Mica Tinelli. “Ah, ¡y otra cosa! No pienso callarme nunca nada de lo que pienso, así soy y seré. Para los que me bardean, besito, ¡y para los que no, también! Besos, los amo”.

Historia de Instagram publicada por Mica Tinelli.

Cuando el escándalo empezó el sábado pasado, cuando Wanda publicó una historia diciendo “otra familia más que te cargaste por zorra”, Mica había expresado en sus redes: “De tu lado siempre, Wanda. Tenés todo mi apoyo”. Al rato, fue tan insultada que tuvo que eliminarlo.

Las novedades del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez

Este miércoles 20 de octubre, “La China” habló por primera vez sobre la polémica que protagoniza y dio explicaciones a través de una carta, publicada en su cuenta de Instagram. En el posteo, dio a entender que los rumores sobre los chats entre Icardi y ella eran ciertos, pero que había sido él quien inició el coqueteo y que, además, le había mentido diciéndole que estaba separado, al igual que muchos otros hombres de su pasado.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separado o separándose y que no había conflictos”, comenzó la actriz.

“Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”, prosiguió.

Al poco tiempo, Wanda Nara publicó una historia en Instagram respondiéndole con un collage de fotos con su esposo Icardi y con una frase muy contundente, dejándole en claro que, según ella, era obvio que el futbolista seguía con ella por todas las fotos que subieron juntos durante este último tiempo: “De mi familia me encargo yo. De las putitas, la vida misma. Fotos de los últimos tres meses y que fueron publicadas”.