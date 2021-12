Mercedes Ninci presentó a su novio en Instagram: "Un poeta con tonada"

Feliz con su actualidad sentimental, la periodista Mercedes Ninci se animó a presentar a su nuevo novio a través de Instagram.

Mercedes Ninci volvió a apostar al amor y contenta con su presente sentimental presentó a su novio a través de publicaciones de Instagram. "En las nubes", escribió en una de las fotografías que la muestran plena, alegre y acompañada.

La periodista eligió subir fotografías de un viaje a Salta para anunciar la noticia. "En las nubes", escribió como epígrafe de la imagen que la muestra a miles de metros de altura, adelante de la capilla de San Rafael, abrazada a su pareja. Alberto Curi Aragón es el nombre del hombre que le robó el corazón a Ninci y con el que cruzaron mensajes, a la vista de todos los seguidores de ambos.

Otra de las fotografías de la movilera y panelista, muestra a la pareja abrazada en la capital de Salta, con el escueto pero significativo epígrafe: "Feliz". Por su parte, Aragón no escatimó en halagos para Ninci y le dedicó varios mensajes amorosos en la red. “Llegaste vos y floreció el cardón”, escribió sobre una imagen de ambos en el norte argentino.

Los piropos no terminan en la cuenta de Instagram de Ninci; en la de su novio ella le deja mensajes a sus publicaciones. “Estoy en medio de las 14 marchas que hay ahora en el centro porteño y mi alma necesita un poeta con tonada, con aroma a leña, que ame el monte, las alturas y la chacarera. Creo que lo encontré...”️, escribió Ninci, respondiéndole una de sus publicaciones. “Entre callejuelas olvidadas, viejos cardones solitarios y nubes que humedecían nuestras almas, creo que nos encontramos”, le respindió su novio.

