Mauro Icardi explotó tras las acusaciones en su contra: "Dejen de inventar mierda"

Mauro Icardi publicó un furioso descargo en sus redes sociales tras los rumores publicados por fanáticos del Paris Saint-Germain.

Mauro Icardi rompió el silencio sobre los rumores de divorcio con Wanda Nara desde Ibiza, España, lugar al que viajaron para pasar unas vacaciones de verano con sus hijos. Lo que hizo estallar de furia al deportista fue un rumor publicado por la cuenta Inside Parisien, hecha por un grupo de fanáticos del Paris Saint-Germain.

Aquel posteo decía: “Mauro Icardi ha volado a Ibiza con su familia. El delantero argentino se ausentó del equipo por motivos personales el fin de semana y el fútbol ya no parece ser una prioridad para él. Espero que Luis Campos encuentre pronto otro club para él, pues está claro que ya no pertenece a París”. Icardi no toleró esta situación y lanzó un fuerte mensaje al respecto.

"Dejen de inventar mierda. La decisión de la NO convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal, ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento”, aseguró el deportista. Y aclaró muy furioso que el fútbol sigue siendo su prioridad y que simplemente se tomó unos días de descanso que le correspondían.

"Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busquen ensuciarme. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o de un periódico, infórmense con la realidad. Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi TRABAJO nos dieron días de reposo y cada uno los aprovecha como quiere y con quién quiere, eligiendo su propio destino. Les mando un beso”, se despidió Icardi.

Historia subida por Mauro Icardi a su cuenta de Instagram.

La palabra de Wanda Nara sobre los rumores de divorcio de Mauro Icardi

Si bien Wanda se negó a dar declaraciones sobre su relación con Mauro Icardi en este momento, recientemente se filtró un audio que le había mandado a Carmen, su exempleada doméstica, comentándole que había vuelto a Argentina para firmar su divorcio con el futbolista de una vez por todas.

"Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Yo me quedaría unos días más y después vuelvo. Nada, estoy organizando las cosas para el divorcio porque se lo pedí. La cosa no da para más", habría dicho la empresaria en aquella nota de voz.

Al ser consultada al respecto por Socios del Espectáculo (El Trece), Nara no negó la existencia de ese audio y se mostró muy sorprendida de que haya salido a la luz, ya que Carmen es una persona a la que le tiene mucha confianza. En este sentido, sostuvo que fue "una traición" de alguien de su entorno que filtró aquella nota de voz. En cuanto a su divorcio, se negó a dar detalles sobre el tema.