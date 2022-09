Mauro Icardi estalló contra Wanda Nara y luego se arrepintió: “Tóxica”

Mauro Icardi publicó una serie de historias de Instagram contra Wanda Nara, la trató de "tóxica" y luego las borró. Qué pasó entre la empresaria y el futbolista.

Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara con una serie de historias que publicó Instagram y hasta la trató de "tóxica", aunque luego las eliminó rápidamente. Sin embargo, el delantero inauguró otro capítulo en un matrimonio repleto de vaivenes sentimentales que sacuden a la farándula argentina.

La mañana del domingo 25 de septiembre de 2022 comenzó con un nuevo escándalo desatado por el atacante rosarino de 29 años contra su esposa y representante. A través de la cuenta oficial @mauroicardi, el futbolista estalló por la actitud de la empresaria a la distancia, ya que ella se encuentra en su país natal por la participación en el programa ¿Quién es la máscara? (Telefe), mientras que él viajó a Milán (Italia), donde ambos tienen una casa.

Icardi estalló contra Wanda Nara, pero se arrepintió: "Cuando te la das de soltera"

El rosarino publicó tres historias en Instagram, en las que reveló algunos mensajes privados de WhatsApp con su esposa. En la primera captura de pantalla se pueden observar varias llamadas perdidas de la modelo desde Argentina, en las que le pregunta: "¿Estás? Te estoy llamando. Estoy subiendo al avión, mañana tengo fotos en Uruguay. ¿Me podés responder?". "¿Qué pasa?", le contesta el ex-Inter en un momento.

Igualmente, Icardi estaba muy enojado con Wanda Nara porque la empresaria había confirmado en las redes que se habían separado, algo que según el jugador no fue así. Entonces, el goleador añadió en el mismo sprint inicial: "Cuando te la das de soltera o decís serlo, pero sos re tóxica @wanda_nara".

En la segunda storie publicada por la panelista de espectáculos Estefi Berardi se aprecia cómo la madre de sus dos hijas insiste en los chats: "¿Dónde estás vos?". "¿Por?", le contesta él. "Contestás o cuando me preguntes seré igual. Porque, en vez de dormir con el nene, te vas por ahí", le reclamó Nara. "Estoy solo, no tengo por qué darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida separado también?", le respondió Mauro, furioso.

“Porque sos mentiroso, de casado y de soltero”, le retrucó Wanda. “¡Somos iguales!”, le contestó él. Pero la mediática continuó: “¿No me querés decir? Ok, peor para vos”. “¡Qué tóxica!”, comentó Mauro. Nara no se achicó y se quejó a pura bronca: “Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme dónde estás, vos sabrás”. Irónico y filoso, para terminar con sus polémicas historias contra ella, el rosarino añadió: "Tóxica nivel 1000. ¿En qué quedamos, Gordi?". Y hasta creó una encuesta para sus más de ocho millones de seguidores en Instagram: "¿Estará soltera o no?".

La reconciliación entre Icardi y Wanda Nara

¿Icardi y Wanda Nara se reconciliaron otra vez?

Más allá de las fuertes publicaciones anteriores, al instante el atacante borró las historias y posteó dos más en las que da a entender que se arreglaron con su esposa. La primera de ellas es una selfie suya, con Milán de fondo, tirándole un beso en una videollamada más el emoji del corazón y la mención para Wanda. En la última se la ve a Wanda sonriendo en una imagen grande, Mauro abajo chiquito, dos emojis más y la frase: "Te amo toxi @wanda_nara".