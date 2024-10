Matías Bertolotti, el meteorólogo de TN, revelo su secreto mejor guardado: ¿team verano o team invierno?

Matías Bertolotti, el meteorólogo de TN, revelo su secreto mejor guardado.

El reconocido meteorólogo Matías Bertolotti, quien cautivó a los televidentes de TN con sus pronósticos climáticos, reveló finalmente su preferencia entre las estaciones del año y para sorpresa de todos, a pesar de los encantos del verano, el comunicador se declara abiertamente como "Team Invierno".

En una reciente entrevista con Pronto, el meteorólogo explicó su elección. “Invierno de acá a la China. O sea, me gusta el verano por los fenómenos que ocurren, como las tormentas y por las vacaciones. Pero odio el verano para trabajar; es lo más incómodo que pueda haber”, comentó con sinceridad.

Sin embargo, su amor por el invierno va más allá de la comodidad laboral. "Además de las tormentas y los tornados, me gusta la nieve. Soy fanático absolutamente de la nieve en todas sus expresiones", reveló. Para él, la nieve no solo es un fenómeno meteorológico, sino una experiencia que enriquece la vida durante los meses más fríos. A pesar de que este elemento natural se vuelve cada vez más costoso y menos accesible, Bertolotti siente la necesidad de disfrutarla cada invierno.

Matías Bertolotti contó cómo decidió estudiar meteorología

El destacado meteorólogo de TN, compartió que su decisión de estudiar meteorología fue una elección directa, guiada por su profunda pasión por el clima desde niño. Aunque reconoció que no fue una decisión difícil de tomar, sus padres le advirtieron sobre las posibles complicaciones en el campo laboral. “Meteorología en los 90 tenía muy poca salida laboral”, recordó Bertolotti, lo que llevó a sus padres a aconsejarle que considerara otras opciones.

A pesar de estas inquietudes familiares, Matías se mantuvo firme en su vocación. “Hoy es una carrera muy boom, no solo por los medios, sino en general por todas las aplicaciones que tiene”, señala. Sin embargo, en esa época, conseguir trabajo en meteorología era un reto considerable. Este contexto hizo que su decisión fuera un acto de valentía, ya que muchas veces se veía rodeado de dudas sobre su futuro profesional.

La pasión por el clima y los fenómenos meteorológicos lo acompañaron desde su infancia. A pesar de las advertencias y la falta de fe que sus padres parecían tener en el campo, Bertolotti no estaba dispuesto a dejar de lado su sueño. “Yo esta pasión la traía de chico y no la iba a dejar”, afirmó con convicción. Esa determinación fue fundamental para que Matías superara las barreras que se le presentaban.

¿Chau TN? El rumor viral sobre el futuro de Jonatan Viale y cuál sería su nuevo canal en 2025

Jonatan Viale es una de las figuras actuales de TN, señal del Grupo Clarín. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular un rumor que cobró fuerza y se hizo viral. El mismo habla de su futuro, que precisamente no lo tendría en el canal de cable en donde conduce el ciclo "La ves?".

Pasadas las 21 horas, en X (ex Twitter) cobró fuerza la versión que lo pone a Jonatan Viale lejos de TN en 2025. Lo curioso es que no sería una decisión del canal, sino del propio periodista que no estaría cómodo con otros programas que no van en su misma sintonía política.

"Jonatan Viale se juntó a cenar con Daniel Vila y le pidió un lugar en la grilla de A24 para 2025. Viale está enojado con los “clarines” de TN, a los que acusa de dividirle la pantalla y jugarle en contra", escribió el usuario FeinmannFan en X. Rápidamente, los usuarios comenzaron a responder esta publicación y el tuit cobró fuerza viral en cuestión de minutos.

De ser cierto este rumor, Jonatan Viale desembarcaría en A24 por pedido propio. Observando que, a su alrededor en TN, habría una atmósfera que no le es favorable en su bajada de línea oficialista, el periodista cambiaría nuevamente de señal de noticias. Tras su adiós a LN+, parece ser que nuevamente cambiaría de camiseta.