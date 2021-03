El consejo de Boy Olmi a los participantes de MasterChef Celebrity 2.

Pese a los buenos números de rating, MasterChef Celebrity 2 no pudo acaparar el encanto de los famosos de la primera temporada y las redes lo hicieron notar en varias ocasiones. Opinando sobre el certamen, Boy Olmi se animó a compartir un sabio consejo para los participantes: "No es solo un programa de cocina, sino que se juega con las emociones".

Si bien reconoció que aún no pudo ver la segunda entrega del certamen, señaló que "cuando se arman estos elencos son muy inteligentes en la selección". "Cada uno tiene que ser consciente de por qué fue elegido para estar ahí. Están jugando con la realidad de lo que somos. No es solo un programa de cocina, sino que se juega con las emociones", apuntó Olmi en un consejo que también fue una durísima crítica al programa.

Por otra parte, Boy admitió que cuando terminó su participación en el reality le aparecieron propuestas laborales gastronómicas y teatrales: "Como soy muy poco prejuicioso escucho, hasta Muscari me propuso estar en Sex, y dije que no porque después de Masterchef no puedo hacer otra rareza. No era el momento para que yo hiciera eso a pesar de que lo quiero mucho a Muscari".

"Es un programa de entretenimientos, juegos, reflexiones históricas, con Teté estamos formando una pareja en la que estamos aprendiendo a bailar juntos, unas de las cosas importantes es encontrarle la dinámica y la química con una persona que admiro mucho", remarcó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez) sobre La hora exacta, el nuevo programa de El Nueve que lo tendrá compartiendo la conducción junto a Teté Coustarot.

"Como actor extraño mucho la ficción, acá encuentro una oportunidad de tener un espacio muy abierto que me permite navegar desde las cosas más frívolas a las más profundas. Va a tener varios juegos", anticipó Olmi, sobre el desafío que le tocará afrontar en la señal de aire.