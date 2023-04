Martín Bossi decidió hablar en vivo sobre su sexualidad: "¿Me vas a juzgar?"

Martín Bossi contó toda la verdad sobre su vida privada. El comediante, sin filtros al expresarse sobre su vida y sus preferencias.

Martín Bossi decidió hacer público un dato sobre su sexualidad. El comediante, quien estrenó hace pocos días Bossi Live Comedy en el Teatro Astral, habló sin tapujos sobre uno de los temas que no muchas personas se animan a tratar frente a las cámaras.

“A mí ya me dejan de decir ‘mujeriego’. que era algo que me molestaba mucho. Porque si nos vamos a deconstruir, ¿me vas a juzgar por ser libre? ¿por haber disfrutado de la sexualidad que Dios me regaló y la que elijo cada día de mi vida?¿qué me vas a acusar de eso? Pero se cortó eso, y me parecía exponer a las personas que elijen estar conmigo”, expresó Martín Bossi.

En diálogo con República Z, Bossi continuó: "A partir de los 38, 39 tuve como un ACV espiritual y decidí ir al frente como loco y he tenido parejas de muchos años donde yo estaba con otras personas que no eran ellas y era fiel, porque el pacto era ese. No es amor ni pareja abierta, es decir lo que no se dice. Es de lo que yo veo en la sociedad que el 85% (NdeR: la mayoría) no se anima, y no es ser libre, es decirte lo que yo antes hacía por atrás. Yo celebro mi sexualidad, e insisto, si yo mañana me enamoro de una jirafa voy a ser jirafasexual y está todo bien”.

La inesperada charla que Bossi tuvo con su madre: "Quiero que me cuentes la verdad"

Recordando un diálogo que mantuvo con su madre, Martín Bossi contó: "Nos vamos con mi amigo Fede Hoppe de vacaciones, mi hermano de la vida que se había separado recién. Él sube una foto de nosotros dos y pone ‘Simplemente amigos’. A los dos días me llama mi mamá y me dice ‘Martín, yo quiero que me cuentes la verdad’, la verdad es que yo no tenía ningún complejo, pero soy heterosexual, y siguieron dos meses así. A tal punto que un día nos vamos a comer con Fede y le tuve que decir que sacara las velas que había de decoración en la mesa porque la gente nos miraba”.

“Otra vez estaba con una chica en la puerta de mi casa y me dice ‘no quiero hacer nada con vos, me gustás, pero no quiero tener problemas con Federico’. Y no puede ser que no se pueda pensar que en este medio tan competitivo pueda haber formado una amistad tan pura. Punto. ¿Es pareja? Tampoco estaría mal, pero podemos pensar que se pueden construir amistades, que estar entusiasmado no es estar drogado, que tampoco está mal. Todo el tiempo se está sospechando”, sentenció Bossi.