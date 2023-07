Marina Calabró estalló contra Mariana Fabbiani y su programa: "Vieja zorra"

La panelista arrojó munición pesada contra el programa de Mariana Fabbiani y no se guardó ninguna crítica.

La conductora Mariana Fabbiani regresó a la televisión y no a todos les gustó su debut con DDM (América TV). Una de las voces más críticas de los primeros envíos fue la panelista de chimentos Marina Calabró, con lapidarias definiciones sobre los panelistas y la dinámica general del programa.

En su columna radial en Lanata sin Filtro, la periodista que cubre actualidad de los medios de aire hizo un análisis de los programas de arranque de DDM y se mostró disgustada con varios aspectos del formato: "Lo menos bueno, esto lo digo como vieja zorra del panelismo, falta aceitar los mecanismos del debate y la confrontación. Por ejemplo, en el tema Wanda, justo les cayó el posteo de ella donde explicaba su situación y la necesidad, de resguardar a sus hijos. Y lo mostraron veinte minutos más tarde".

"Eligieron arrancar como estaba previsto con el caso Cecilia. Pero cuando te cae un último momento, y estás en vivo, hay que ir ahí. Habría que haber encontrado la forma, aunque sea de adelantar el tema y dejarlo picando, y continuar con respeto a la entrevistado. En el tema de Wanda era algo de salud, importante, no era algo frívolo. Creo que ahí no podes dar 20 minutos de ventaja. Entiendo que tienen un guión y lo respetan, pero bueno", sumó.

Por otra parte, Calabró no se mostró satisfecha con los roles de cada integrante del equipo de Fabbiani -la abogada Elba Marcovecchio, el politólogo Octavio Majul, el periodista macrista Ceferino Reato, el periodista especializado en género Franco Torchia, la panelista de chimentos Andrea Taboada y el mediático Pepe Ochoa- al calificar: "Hay que laburar un poquito el hecho de definir las identidades, y perfilar los personajes de los panelistas, para que no haya superposición de roles. Porque si no entre que algunas caras son nuevas, y otros que tienen laburos parecidos, que quede clara cuál es la tarea informativa de cada uno. Y laburar la contundencia de las opiniones, Ceferino se te planta y te dice el mundo es cuadrado y te quedás pensando si es cuadrado".

La fulminante sentencia de Calabró sobre el desempeño de Mariana Fabbiani como conductora

"Yo me quedé también sin saber qué opinaba Mariana Fabbiani respecto del tema Wanda y hay que sentar posición, sino se los va a comer Karina Mazzocco con A la Tarde", arremetió sobre el final de su análisis impiadoso de la nueva temporada de DDM, que está rindiendo sus frutos en el rating de la señal.