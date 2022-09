Mariano Martínez se hizo un tatuaje que emocionó a todos

Mariano Martínez emocionó a sus más de dos millones de seguidores al mostrar su nuevo tatuaje.

Mariano Martínez sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores con la publicación de un nuevo tatuaje que se hizo y emocionó a todos. "Gracias por este gran homenaje a cada uno de los que están y los que quedaron", fue uno de los emotivos comentarios que le dejó un follower en el posteo y que el actor likeó.

Desde hace ya un buen tiempo, Mariano Martínez suma nuevos tatuajes a su cuerpo y decide mostrarlos en sus redes sociales. En ese sentido, el último diseño que se hizo generó mucha repercusión en las redes sociales, donde cientos de usuarios se mostraron muy emocionados por el homenaje del ex Son Amores.

Con una imagen en su perfil de Instagram, Martínez reveló el tatuaje que se hizo y etiquetó a Guillermo Raúl Ni Coló, veterano de la Guerra de Malvinas. Es que el nuevo diseño que el actor perpetuó en su piel es nada menos que el contorno de las Islas Malvinas junto con una bandera argentina.

Rápidamente, el posteo recolectó miles de likes y comentarios muy emotivos. "Hermosas fotos. Muy bueno y emotivo el tatuaje" y "Como hija de veterano de guerra, gracias Marian por tenerlos presentes", fueron solo algunas de las reacciones que generó la publicación de Mariano Martínez. Otro conmovedor mensaje que le dejaron a Martínez rezaba: "Gracias Mariano, cómo hijos de ex combatientes, estamos orgullosos que cada persona ponga un granito, para que la causa Malvinas siempre se mantenga viva. Y que en algún momento nuestros padres puedan pisar ese suelo que es y siempre será Argentino. Gracias por este gran homenaje a cada uno de los que están y los que quedaron".

Por otra parte, Ni Coló también se mostró muy agradecido el actor y le escribió: "Gracias Mariano por llevarla en tu piel, por tu amor, orgullo y profundo respeto por los Caídos y Veteranos de Malvinas". "Gracias a vos y cada uno de los héroes. Honor y gloria", replicó Martínez en sus historias de Instagram.

Mariano Martínez filtró un video romántico junto a Lali Espósito

Lali Espósito y Mariano Martínez no terminaron su relación en buenos términos. La cantante habló al respecto en reiteradas ocasiones, dejando en claro que no le había quedado un buen recuerdo de su vínculo. Sin contexto alguno, el actor publicó un recuerdo de sus escenas románticas con Lali en Esperanza Mía, novela en la que trabajaron juntos.

"En la novela Esperanza Mía, que protagonizamos con @lalioficial donde me tocó también hacer este tema", posteó Martínez junto con el video. Aunque etiquetó a Lali, la cantante ignoró el posteo y no le comentó nada. La publicación se llenó de comentarios de críticas por parte de los fanáticos de Espósito, especialmente porque al momento de su ruptura el actor se había referido a la cantante como "una nefasta".

"Gracioso, pero no gracioso de risa... gracioso de raro", comentó una usuaria, haciendo referencia a un meme de TikTok. "Yo acá, esperando el drama que se va a armar", adelantó otra seguidora. Por otro lado, otros internautas le dejaron comentarios de cariño, como "esta novela fue lo más, los dos son unos genios", "hermosa novela" y "no me canso nunca de mirar esa novela".