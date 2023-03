Marianela Mirra filtró un mensaje privado que le mandó Agustín Guardis: "Dorándomela"

Marianela Mirra escrachó a Agustín Guardis en un picantísimo descargo de redes sociales donde lo acusó de haberle mandado mensajes privados para "dorarle la píldora".

Marianela Mirra, ganadora de la edición Gran Hermano (Telefe) 2007, escrachó a Agustín Guardis, uno de los exparticipantes más controvertidos de esta temporada, por haberle mandado polémicos mensajes privados. "Todavía no la debés haber puesto infeliz", pronunció Mirra en un descargo de redes sociales.

La exparticipante que no forma parte de El Debate pero que aún así marca agenda en torno a lo que sucede en la casa más famosa de la televisión escribió un chispeante descargo en su Instagram contra el programa. "Gran Hermano jamás tuvo un público tan violento como esta edición. Debe ser por el público joven que tiene. No tienen la capacidad de diferenciar opinión con algo personal. Es lamentable. Como si a mí me modificara la vida quien gane", comenzó el mensaje.

“Siempre amaré las estrategias y las espontáneas. Dejen vivir que hay demasiado para hacer. Ya ni lo veo. Es verdad, estoy grande. Besos y buena semana", agregó. No conforme con sus palabras, Mirra sumó a su descargo: “Y por más de los insultos, yo no necesito seguidores ni hago canje. No soy hipócrita. Así que no me drogo ni estoy gaga. Todos hablando bien de un solo jugador para que no les bajen los seguidores. Vergonzoso".

Marianela Mirra estalló contra Agustín Guardis

Tras dar su opinión general sobre el juego, Marianela apuntó directo contra Agustín Guardis, uno de los exs Gran Hermano que se autoproclamó "estratega" del juego pero quedó dos veces eliminado por votos negativos de los televidentes, y lo escrachó con un fuerte comentario: "No sé ni quién es Cony (Coti Romero). La primera parte me la perdí, y Agustín el que filmaba a sus parejas. Pobre, no puedo mostrar su mensaje dorándome la píldora porque parece que se arrepintió y bloqueó".

Atronadora, la picante exjugadora lanzó una fulminante para el simpatizante de Javier Milei y lo defenestró: "Si yo soy un cero, vos sos diez ceros a la izquierda, mocoso siniestro, que no hiciste ni una bien, además de hacerte el garchador de minas. Todavía no la debés haber puesto infeliz". Las historias de Marianela no tardaron en viralizarse y en ser convertidas en memes por decenas de televidentes de Gran Hermano, que cuestionaron el accionar de Agustín y se sumaron a la polémica.