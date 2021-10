Mariana Fabbiani, quebrada por una terrible muerte: "Llegó la hora y partiste en paz"

La conductora sufrió una durísima pérdida en su círculo íntimo. A través de las redes sociales, Mariana Fabbiani se despidió de esta persona con un texto realmente conmovedor.

Mariana Fabbiani se encuentra alejada de la televisión debido a que El Trece decidió levantar de la grilla su último programa por bajo rating. Sin embargo, en redes sociales se muestra activa y allí fue donde anunció una dolorosa pérdida que golpeó tanto a su persona como a quienes integran su círculo íntimo.

"Tenchi", una amiga de Mariana Fabbiani, falleció a los 52 años tras darle una batalla al cáncer. Murió rodeada de sus sobrinos y amigos. En este sentido, la exconductora de El Trece escribió: "Amiga... 'Tenchi' hermosa. Llegó la hora y partiste en paz. Fuiste una guerrera y un ángel en la vida de todos los que tuvimos el privilegio de ser atravesados por tu magia. Somos muchos los que te vamos a extrañar 'Ten'".

"Gracias por honrarme y darme la posibilidad de acompañarte y cuidarte en esta última parte. La más importante. La transformación a lo nuevo, como tanto repetiste. Me quedo llena de vos, de tu alegría y tu luz única. Años de risas y charlas eternas. Tus palabras sabias van a ser guía en mi camino. Te voy a ver en cada arcoíris", agregó Mariana Fabbiani, quien tuvo una relación de amistad muy estrecha con esta persona.

Quién fue "Tenchi", la amiga de Mariana Fabbiani

"Tenchi", cuyo nombre era Teresa Oddino, fue comunicadora, conductora y productora musical. Un cáncer de mama que luego hizo metástasis en tórax, hígado y columna fue la razón de su deceso. Murió a los 52 años luego de batallar contra esta situación.

Meses atrás, en diálogo con La Nación, "Tenchi" aseguró que comenzó a escribir canciones tras conocer su pronóstico. Entre otros artistas, Alejandro Kurz se sumó a su proyecto: "Cuando le conté a Ale lo que me pasaba y quería transmitir, entendió perfecto: las melodías que creaba describían cada sentimiento, cada emoción. No me había dado cuenta de todo lo que había construido. Que venga Yamila Cafrune a tocarme la guitarra a mi casa, a cantarme; Richard Coleman, Kevin Johansen, Ricardo Tapia de La Mississippi".