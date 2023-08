María Becerra vivió una situación terrorífica: "Muerte"

La cantante de hits como Te Cura relató el dramático episodio que vivió durante su estadía en Estados Unidos. La escalofriante imagen que compartió en su cuenta de Instagram.

María Becerra es una de las artistas más importantes de Argentina. Además de las millones de reproducciones que tienen sus canciones, sus fans también siguen su cotidianidad a través de sus redes. De hecho, hace algunas horas utilizó su cuenta de Instagram para relatar la terrorífica situación que vivió en la habitación de un hotel.

La intérprete de hits como Te Cura pasó sus últimos días en Los Ángeles. Y si bien la artista tenía previsto abandonar la ciudad de la costa oeste de los Estados Unidos, nunca pensó que iba a salir corriendo al aeropuerto dos horas antes debido a una dramática situación.

"Me levantaron una banda de abejas a las 5 am, no sé ni por donde entraron", comentó la cantante en sus historias. "¿Cómo hago para salir de acá sin que me pique, sin terminar en el hospital porque alguna me picó la tráquea o algo así?". cuestionó envuelta en un acolchado.

"Eran las 5 de la mañana de una noche nublada y de repente escuchó un fffzzz... resultaron ser abejas zumbando. Abro los ojitos y veo como 20, miro la otra lámpara y hay como 50. Cuando las grabé me di cuenta que eran un montón", reveló la cantante. Y continuó: "Salgo de mi trance, porque estaba dormida, reacciono y digo '¿cómo salgo de acá sin que me piquen?, ¿sin terminar en el hospital?' Yo me tenía que levantar a las 7, no a las 5, para irme a otro aeropuerto, pero me tuve que ir dos horas antes".

La artista aseguró que no sabe por dónde ingresaron porque suele cerrar las ventanas ya que le tiene miedo a los insectos: "No sé como entraron yo cerré todas las ventanas porque soy una psico de los bichos, me dan miedo". Luego, relató su reacción: "Agarro todas mis cosas, me acerco a la valija y tuve un momento de reflexión interna, dije 'María, el mundo es para los valientes'. Me puse de todo para que haya menos lugares a la vista para picar. Estaba por cruzar el pasillo de la muerte, tomé valor, respiré profundo, no quise salir con la valija porque iba a ser más lenta. Y ninguna me atacó, me sorprendió".

Por último, la cantante reflexionó: "Dije 'tal vez son abejas pacíficas', no me hicieron nada". Fue en ese momento cuando decidió volver a ingresar para retirar su equipaje para dirigirse al al aeropuerto: "Volví a entrar y saqué la valija como si nada, resulta que no hacen nada, si vos no las molestás".

"Me re secuencié, pensé que me iban a matar, que iba a terminar en el hospital y resulta que las abejas son re pacíficas", sostuvo en un video. "Pensé que me iban a matar, que iba a terminar en el hospital, pero las abejas estaban haciendo la suya, estaban alrededor de la luz y no jodían, y así me vine hasta el aeropuerto", cerró.

Abejas invadieron la habitación de María Becerra en el hotel de Los Ángeles donde se hospedó.

María Becerra reveló por qué no salió la canción que grabó con Duki

El 2023 confirmó el gran momento artístico que atraviesa María Becerra. En lo que va del año, la cantante argentina lanzó varios sencillos que se convirtieron en grandes hits. Desde Te Cura, pasando por la mega colaboración de “Los del Espacio”, hasta Corazón Vacío. Incluso, su más reciente tema El amor de mi vida, junto a Los Ángeles Azules, también se metió en el ranking de las canciones más escuchadas en distintas plataformas musícales.

"La Nena de Argentina" es una de las artistas que más colaboraciones hace tanto con colegas tanto nacionales como internaciones. Sin embargo, no todos salieron a la luz: recientemente la cantante oriunda de Quilmes reveló que tiene guardado un tema que grabó con Duki.

Si bien ambos cantaron juntos en el hit "Los Del Espacio" y son muy amigos desde hace años, nunca sacaron una canción entres ellos, mano a mano. "Tenemos una canción hecha desde hace mucho. Pero no sé, está ahí parada y eso que hemos hablado algunas veces de ella”, sostuvo hace tiempo en una entrevista.

Además, agregó: “Es un temón, a mí me encanta”. También contó cuál es la opinión de su colega sobre este feat: “A él también le gusta, me lo ha dicho muchas veces”. Por último contó el motivo por el cual nunca se publicó. “Como que no fluyó la idea de activar el vídeo”.