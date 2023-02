Preocupación por la salud de María Becerra en un recital: "Casi palmo"

La cantante de trap y reggaetón vivió un momento de tensión tras uno de sus shows en Formosa. María Becerra debió recibir asistencia médica por una situación inesperada.

María Becerra vivió un momento de miedo y tensión tras uno de sus recitales debido a una complicación de salud. La intérprete de hits como Acaramelao y Miénteme debió ser asistida por el personal médico en la provincia de Formosa y causó preocupación entre sus fans.

Las olas de calor que se viven afectaron a la joven que comenzó su carrera como youtuber. Durante la jornada del pasado sábado 11 de febrero, Becerra protagonizó una descompensación tras uno de sus shows. La cantante brinda espectáculos cargados de coreografías, cambios de vestuarios y exigencias relativas al canto, por lo que el gasto de energía es muy alto. Para colmo, las altas temperaturas le jugaron una mala pasada.

María Becerra se desplomó después de haber dado un extenso show frente a su público formoseño y los médicos le dieron un rápido diagnóstico a sus allegados: baja de presión arterial por el calor. Lo que le ocurrió a la cantante no es de gravedad y le ha pasado a muchísimas personas en los últimos días por las temperaturas cercanas a los 40° que marca el verano 2023.

La cantante compartió en una de sus historias de Instagram una imagen desde una camilla donde era asistida por médicos y escribió un texto que les llevó tranquilidad a sus fanáticos: "Jajajajajaja, me bajó la presión a 6.4. La doc me dijo que el calor formoseño me destruyó. Casi palmo".

María Becerra sobre las millones de reproducciones que tienen sus canciones

"La verdad que es un montón. A veces ser consciente de eso es terrible. Creo que inevitablemente te pone una presión, aunque trato de no sentirme presionada, porque ahí pueden salir las fallas. Siempre pasa", soltó Becerra en diálogo con Infobae, al ser consultada sobre cómo vivía con semejante nivel de éxito. Y sumó: "Soy una persona que nunca le prestó atención a los números: nunca chequeo cuántas visitas tiene una canción o cuántos oyentes tengo. Si te soy sincera, no sé la cifra exacta de cuántos oyentes tengo".

En tanto, y en referencia a las reproducciones de sus canciones superan los cientos de millones, Becerra agregó: "Creo que la clave es no presionarse, no obsesionarse con los números. A veces siento que hay canciones que vas a sacar y no van a ser las más escuchadas". Y concluyó: "Hay que saber que el mejor artista no siempre es el más escuchado. En muchos casos pasa que el más escuchado no siempre es el mejor".