Marcelo Tinelli tentó a una monja con una sugerente propuesta para su programa

Falta poco para el lanzamiento oficial de Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de entretenimientos que conducirá Marcelo Tinelli en El Trece, y se filtró una llamativa información sobre una de los jurados del certamen.

Cada vez falta menos para el regreso de Marcelo Tinelli a El Trece con el programa de entretenimientos Canta Conmigo Ahora, ciclo que tendrá a 100 jurados votando al mismo tiempo. Y según nuevas filtraciones, una de las 100 figuras sería una monja. De qué se trata.

El reality está inspirado en el éxito de la BBC, All Together Now. En el programa, los jurados votan con un método muy particular: deben ponerse de pie para que se encienda una luz en su sitio y de esa forma le otorgan un punto al concursante. De acuerdo a su puntaje, los participantes pasan o no a la segunda instancia, donde compiten entre sí.

Y según publicó el sitio de la periodista de chimentos Laura Ubfal, no todos los jurados serán personalidades famosas. “Más allá de algún famoso (se habla de Cande Tinelli, Coti y Pablo Ruiz) habrá desde un director de orquesta de la Policía a una monja que dirige el coro de un colegio, muchas figuras de la comedia musical y un rabino. Estamos en plena etapa de búsqueda de los jurados y ya hay muchas conversaciones”, publicó el medio de la panelista de Intrusos (América TV).

Cómo será la convocatoria de Canta Conmigo Ahora

La convocatoria para participantes de Capital Federal y Buenos Aires -abierta a todos los géneros- será el próximo jueves 2 y viernes 3 de junio de 10 a 18 horas, en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 39) y quienes quieran presentarse deberán cumplir una serie de requisitos: