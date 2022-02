Marcelo Polino puso fin al misterio y reveló cuánto cobran los panelistas de televisión

El periodista de farándula Marcelo Polino reveló el monto que cobran actualmente los panelistas de la televisión, desterrando mitos de que los famosos cobran millones.

Marcelo Polino es uno de los periodistas de espectáculos más populares de la Argentina. También conduce su propio magazine -Polino Auténtico- los fines de semana en Radio Mitre y es quien sabe los secretos mejor guardados de los famosos. Y en la búsqueda por desterrar un mito sobre el sueldo de los panelistas que trabajan en la televisión, reveló el monto que cobran actualmente. "Queda debiendo plata", sentenció.

“Tuve una propuesta de trabajo y estuve analizando cuánto le ofrecían a los panelistas. Y, realmente, lo que gana una panelista, si le descontamos los gastos que tiene más el pago de un estacionamiento, queda debiendo plata”, indicó el integrante de Flor de Equipo (Telefe) y futuro jurado de El cantante enmascarado, nuevo reality que prepara la señal al término de MasterChef Celebrity 3.

Contundente, Polino remarcó que a los panelistas se les paga "por actores, como si fuera un bolo" y afirmó que el monto que reciben por cada participación es de 3 mil pesos. "Está complicado el negocio de la tele. Hay menos encendido, menos publicidad y, esto hace que los sueldos sean más bajos”, reflexionó el histórico comunicador.

“Además, los panelistas son los que más laburan. Porque son los que llevan la información, quienes tienen que remar al conductor. Esto para desmitificar un poco que todo el que trabaja en la tele gana una fortuna. Están muy empobrecidos, porque bueno, no escapa a lo que es la realidad del país”, analizó Marcelo Polino sobre el trabajo de sus colegas.

Marcelo Polino reveló el momento más duro de su vida: "Tuve que dormir en plazas"

Entrevistado por Moria Casán, Polino confesó que durante sus primeros años en Buenos Aires pasó por la dramática instancia de tener que vivir en la calle: “vine a la casa de mis padrinos que me acobijaron. Después, al año, gentilmente me invitaron a que me retirara y no tenía donde vivir”, relató. Ante la mirada de sorpresa de Moria, continuó: “Y está bien, porque un pibe de 17 años que casi no lo conoces y se te queda un año en tu casa, llega un momento en que decís ‘agarrá la maleta y andate’”, reflexionó.

Como su camino en Buenos Aires ya estaba por la mitad, decidió no volver a su ciudad y seguir. “Dije: ‘Ya llegué hasta acá, me quedo’. Y hubo un momento en el que no tenía donde dormir y tuve que dormir en plazas. Pero yo nunca lo conté como algo triste, porque yo tenía un objetivo que era llegar a donde yo quería llegar”, agregó Polino.

Cuando Casán le preguntó si era verano o invierno, ya no que no se compara para nada el hecho de dormir en una plaza abajo del sol que en pleno invierno, él le respondió que era verano. “Fue en una placita cerca del Obelisco, porque como era chico tenía miedo de que me pasara algo y sabía que donde había luz y movimiento de gente por lo menos no me iban a matar”, cerró.