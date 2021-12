Marcelo Polino acusó a La China Suárez de ningunearlo: "Me clavó el visto"

El periodista de Espectáculos se mostró disgustado ante una inesperada actitud que tuvo su amiga, Eugenia "La China" Suárez, en pleno destape del Wandagate.

El periodista de Espectáculos Marcelo Polino siempre se jactó de tener una buena relación con Eugenia "La China" Suárez y, por ello, durante el Wandagate eligió tener una postura más moderada. Hasta ahora, ya que reveló su malestar por haberse sentido ninguneado por la actriz, quien le clavó el visto durante el reciente escándalo.

"Pasa lo de Wanda, nunca más me atendió, me clava el visto y nunca más me contestó. Lo mínimo que esperaba es que me dijera: ´Poli, te hablo en el 2025´. Pero nada, me clavó el visto y no supe más nada", había contado en una entrevista reciente con A la tarde (América TV), magazine conducido por Karina Mazzocco.

Consultado nuevamente por este tema, el periodista brindó un móvil a Intrusos (América TV) y se sinceró al hablar sobre su amistad con "La China": “Cuando Eugenia se fue a España me invitó a visitarla y yo dudé si ir, porque justo tenía una semana de vacaciones… Pero bueno, al final no fui y estalló todo el escándalo. Ahí le escribí y me clavó el visto y no me contestó. Es decir, quedé como en el medio de esa situación”.

"Estando en Miami (donde finalmente se fue de vacaciones), veo que me escribió, treinta días después, y… ¡por mensaje de Instagram! O sea, yo ni siquiera lo abrí, ¡porque no soy un fanático que le escribe por Instagram!. Ella tiene mi teléfono, así que me llame. ¡No da! ¡No la leí! Yo no la tengo bloqueada. ¡No sé por qué se comunicó por ahí!.”, sumó, molesto por la situación.

De todas formas, Polino dejó abierta una ventana para una futura charla con su amiga, en la que puedan hablar del escándalo que la puso en la tapa de las principales revistas de chimentos. "Yo la entiendo, estará pasando un momento difícil, pero bueno…", cerró.

