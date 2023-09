Luciano Pereyra y un angustiante momento: "Falleció"

La dura revelación del folclorista evidenció uno de los momentos más delicados de su vida.

Luciano Pereyra abrió su corazón y habló de uno de los momentos más duros de su vida, en medio de la presentación de su tour Hasta el alma. "Falleció", reveló el cantautor de folclore en una entrevista.

En diálogo con La Nación, Luciano Pereyra rememoró la angustia que sufrió el año pasado por un episodio imprevisto que lo marcó en su vida. "Cuando estaba iniciando la gira, falleció un familiar muy importante para mí. Se acaba de cumplir un año de su partida. Subir a un escenario después de un velatorio y arrancar la gira así fue extraño", expresó.

"Era un tío, que fue como mi papá. Es parte del crecimiento entender que la vida también tiene esos momentos", agregó, profundizando en el vínculo que lo unía al pariente que se le murió. Sobre su forma de encarar el trabajo tras semejante golpe, reveló: "Encontrarme con el público fue un abrazo de esos que contienen".

"Recuerdo que, en el primer concierto, me encontré con el equipo y con tanta gente que no sabía lo que me pasaba, algo que me hizo muy bien. 'Lleva una sonrisa encima que no sabés quién la puede necesitar', dice esa frase que pude comprobar en primera persona. Necesité de esas sonrisas que me dieron", cerró.

El cantante y compositor Luciano Pereyra dará más de 15 recitales en su tour Hasta el alma desde octubre, que tendrá escalas en Perú, Ecuador, México, Estados Unidos y Uruguay, incluyendo cuatro shows en Buenos Aires, en el Movistar Arena el 13 y 14 de octubre y el 10 y 11 de noviembre.

