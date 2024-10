Luciano Pereyra rompió el silencio y confirmó un secreto a voces: "Me resulta tan difícil de contar".

Luciano Pereyra es una de las jóvenes voces del folklore y la balada romántica que reúne más seguidores en las redes sociales, donde lo siguen por sus décadas de trayectoria. Por eso, cuando en los últimos días se animó a confirmar un secreto a voces, la reacción emotiva de quienes lo siguen no se hizo esperar y la reacción fue de sorpresa total en la música.

A través de un video de Instagram en forma de ping pong, Luciano Pereyra presentó su nuevo tema Mi primer amor y habló del vínculo de amor que siente por su mamá, en un tierno homenaje. "Con una palabra a mi mamá no la puedo describir. 'Mamá', palabra más profunda que esa no hay. Los planes con ella son todos divertidos realmente: las caminatas después de comer, me gusta revisar las plantas con ella, ese es un hermoso momento", señaló el cantante.

También reveló que entre las cualidades culinarias de la mujer se encuentran las empanadas y remarcó: "Hace unas empanadas increíbles y un pan casero espectacular". Sobre su nuevo lanzamiento y el lazo que lo une a su madre, Luciano sostuvo: "Este tema para mí significa lo que me resulta tan difícil de contar, me resulta mucho más fácil cantar. El poder hacerle este homenaje a mi mamá en nombre de todas las madres del mundo, nuestras heroínas que son nuestro primer amor".

"Siempre quise escribirle algo a ella y las cosas que he escrito nunca me terminaban de convencer, pero los tiempos de Dios son perfectos y por algo tenía que llegar este momento para poder escribirle a mamá esta canción que se llama Mi primer amor", cerró.

Luciano Pereyra confirmó la noticia más esperada junto a su novia

Días atrás, Luciano Pereyra estuvo de invitado en La Noche de Mirtha (El Trece) y se animó a hablar como nunca de su situación sentimental. En ese sentido, reveló estar muy enamorado de su novia Julia Rezzuto, con quien convive desde hace 6 años y dio detalles del proyecto a futuro que tienen juntos. Algo que conmocionó a todas sus fanáticas.

Es que cuando La Chiqui le preguntó si tenían planes de casarse, el cantante no evadió la respuesta y argumentó: “Sí. Ahora vivimos (juntos). Nos agarró la pandemia y ahí quedamos. Estoy en un momento muy lindo. Nos llevamos muy bien”. Hace algún tiempo atrás, cuando estuvo de invitado en PH: Podemos Hablar (Telefe), había afirmado que estaba en sus planes contraer matrimonio. “Sí, pero no creo que sea el momento por ahora. Es un proyecto súper lindo", había dicho el cantante.

Julia Razzuto tiene 41 años, trabaja como profesora de inglés y, a diferencia del artista, mantiene un bajo perfil en las redes sociales. La pareja comenzó a salir en 2019 y fue el propio músico quien blanqueó su noviazgo a través de las redes sociales. “Y por dejar #LaVidaAlViento vivo cosas maravillosas y una de ellas es vivir este amor. Una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de alegría. Por eso hoy decido compartirla con la familia, amigos y antes que nada con todos ustedes”, escribió.