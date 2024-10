Luciano Pereyra confirmó la noticia más esperada junto a su novia.

Este sábado, Luciano Pereyra estuvo de invitado en La Noche de Mirtha (El Trece) y se animó a hablar como nunca de su situación sentimental. En ese sentido, reveló estar muy enamorado de su novia Julia Rezzuto, con quien convive desde hace 6 años y dio detalles del proyecto a futuro que tienen juntos. Algo que conmocionó a todas sus fanáticas.

Es que cuando La Chiqui le preguntó si tenían planes de casarse, el cantante no evadió la respuesta y argumentó: “Sí. Ahora vivimos (juntos). Nos agarró la pandemia y ahí quedamos. Estoy en un momento muy lindo. Nos llevamos muy bien”. Hace algún tiempo atrás, cuando estuvo de invitado en PH: Podemos Hablar (Telefe), había afirmado que estaba en sus planes contraer matrimonio. “Sí, pero no creo que sea el momento por ahora. Es un proyecto súper lindo", había dicho el cantante.

Quién es y a qué se dedica Julia Rezzuto, la novia de Luciano Pereyra

Julia Razzuto tiene 41 años, trabaja como profesora de inglés y, a diferencia del artista, mantiene un bajo perfil en las redes sociales. La pareja comenzó a salir en 2019 y fue el propio músico quien blanqueó su noviazgo a través de las redes sociales. “Y por dejar #LaVidaAlViento vivo cosas maravillosas y una de ellas es vivir este amor. Una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de alegría. Por eso hoy decido compartirla con la familia, amigos y antes que nada con todos ustedes”, escribió.

Por otro lado, Julia tiene entre sus hobbies el fútbol, pasión que comparte con Pereyra, por lo que aprovecha su tiempo libre para practicarlo. Este año, para el Día de San Valentín, él le dedicó un romántico posteo que enterneció las redes: “Y mientras te escribo le agradezco a Dios por el privilegio de verte dormir y, cuando abra mis ojos, saber que tengo otro día a tu lado”, escribió. Y concluyó: “Porque a tu lado puedo soñar despierto, porque solo me basta escuchar tu voz para saber que el mundo es a tu lado, porque simplemente te amo, Julia”.

Emoción en el folklore por lo que contó Luciano Pereyra: "Todos llorando"

Un histórico referente del folklore como el cantante Luciano Pereyra pudo darse “un lujo” que anhelaba hace mucho tiempo, pero aclaró que no fue algo fácil y reveló un secreto de la producción de su nuevo tema: “Todos llorando porque nos íbamos acordando nuestros momentos de la infancia”. Se trata de la canción “Mi primer amor”, en homenaje a su mamá Ángela y a todas las madres en su día.

“Estamos estrenando tema, uno muy especial, que tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de poder hacer”, explicó Luciano Pereyra en una entrevista con el programa “Morfi”, donde contó todos los detalles de la producción y apenas estrenó el videoclip en todas las plataformas manifestó: “Después de tantos intentos fallidos, por fin apareció la inspiración y salió esta canción”.

“Está dedicada a mi mamá, y es un homenaje a todas las madres. Tuve la dicha, también el privilegio, de poder hacer este videoclip con mi mamá”, indicó ante las preguntas de los conductores Lizy Tagliani y Diego Leuco, ante quienes bromeó: “Aceptó, fue un poco difícil tenerla ahí, pero la verdad que la pasamos muy, pero muy bien”. Luego, el artista planteó: “Era la manera que yo tenía de homenajear, no solo a mi mamá, sino a todas las madres en su día”.

Fiel a su estilo, la conductora de Telefe preguntó: “¿Cobró mamá?”. “Sí, pero no muy caro, unos mimos y unos besos y ya estaba”, se sumó al chiste el destacado compositor. Allí aprovechó para describir el paso a paso de su nuevo trabajo: “Es un homenaje completo porque mi mamá es de Misiones, de Santo Pipó, y en el momento que estábamos haciendo la canción, que venía con un ritmo cumbia, dije ‘es una buena canción para bailar’. Y pensé en que mi mamá es descendiente de polacos y bueno, ‘vamos a poner un violín, un acordeón, que haya como medio como una polka’”.

En ese mismo sentido, Pereyra repasó el trabajo: “Y yo ya me iba imaginando el videoclip y dije ‘al final tiene que terminar la misma melodía de la canción con un chamamé y tengo que bailar con mi mamá’”. “Me di el lujo, más allá del homenaje, es un gusto que me pude dar de tenerla en un videoclip y bailar la música de su tierra”, destacó e insistió: “Fue muy lindo y fue también un desahogo después tantos intentos de querer escribirle algo a ella. Parece algo simple, pero es difícil hacer algo para mamá”.

Durante ese tramo de la entrevista explicó el momento más emotivo para armar la letra: “Cuando estábamos componiendo esta canción con Andrés Castro, con Patric Romantik, todos venían hablando que eran padres hace poquito y que entendían mucho más sus esposas, pero sobre todas las cosas, que la heroína es mamá, porque entienden a su mamá. Ahí dije ‘escribámosle una canción a mamá’”. “Fue muy lindo porque en el proceso, a la hora de ir componiendo, todos llorando porque nos íbamos acordando nuestros momentos de la infancia. Imaginate lo que me costó cantarla”, confesó Luciano Pereyra.

Además, el artista del folklore mencionó que el videoclip se rodó en Luján y expresó: “La verdad que fueron muchas emociones juntas, en una fecha muy especial, donde hubo muchas devoluciones de la gente. Fue muy lindo”. Y en ese punto contó la reacción de Ángela al escuchar el tema para ella: “Me hizo poner la canción tres veces y no me decía nada. Dije ‘me mandé una macana, algo hice mal’”.

“Después le pregunté ‘¿Qué pasó?’, y me dijo ‘Mirá, yo no puedo creer que me hayas hecho esta canción, estoy muy emocionada, muy conmovida’”, completó Pereyra y mencionó una frase de Ángela: “Yo cada vez que te veo cantar, para mí es como la primera vez”. “Fue muy fuerte y muy lindo”, agregó el cantante y concluyó: “A ella lo que le gusta es verme cantar, no sé si reconoció en la canción, espero que sí. Estoy agradecido a Dios por la madre que me tocó”.