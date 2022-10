Luciano Castro reveló la dramática charla que tuvo con Gerardo Rozín: "No supe que hacer"

El actor Luciano Castro contó el triste encuentro que tuvo con el fallecido conductor Gerardo Rozín, en medio de las emisiones de la tira diaria El primero de nosotros (Telefe).

Luciano Castro reveló cómo fue el encuentro que tuvo con el fallecido Gerardo Rozín, donde se enteró de su enfermedad terminal. "No supe que hacer", confesó, abatido por la dura revelación.

En diálogo con revista Pronto, el actor habló de El buen retiro, miniserie policial que se estrenó recientemente en Flow y en la que interpreta al hijo de la protagonista (Claudia Lapacó), y cuando le preguntaron sobre la experiencia de haber rodado una tira como El primero de nosotros reveló el curioso intercambio que tuvo con Rozín y la revelación que le hizo afrontar ese trabajo desde otra mirada: "Mientras rodábamos la novela, no estábamos al tanto de que en realidad era la historia de Gerardo Rozín. Yo me enteré ya avanzado el proyecto y lo que me pasó fue muy fuerte: me lo dijo el mismo Gerardo. Fui a ver a Camilo al Luna Park con mi hija y estaba Rozín con su hija. Me preguntó qué tal El primero de nosotros y le respondí: 'Uy, no sabés Gerardo, está muy bueno el proyecto'.

"Lo veía poco a él en el canal porque me lo encontraba siempre en un bar de enfrente, al que íbamos a comer. Hablábamos cosas del trabajo pero no éramos amigos. 'La novela va muy bien, se actuó en un nivel muy alto desde lo artístico, muy exigente', le conté y noté que se reía por lo bajo. '¿Vos viste algo?', le pregunté porque sabía que Gerardo era muy bocho y pesaba mucho en Telefe. 'No, pero sé todo', me dijo. Y ahí me enteré que era su propia historia", agregó.

Además, Luciano señaló cómo fue el momento posterior a la inesperada confidencia y reconoció su desconcierto: "No supe qué hacer. Porque aparte sabía que él ya tenía su enfermedad diagnosticada, su tiempo contado y me estaba diciendo algo con una tranquilidad y una espiritualidad, que a mí me removía todo. Corto y básico como soy, le dije: 'Dale, ¿en serio?'. Me respondió que sí y no pudo decirle más nada. Así me enteré, me lo dijo él mismo".

La desgarradora frase que Rozín le dijo a Jesica Cirio antes de morir: "Después pasó todo"

Jesica Cirio fue la última compañera que Gerardo Rozín tuvo en TV antes de morir, es por eso que el diálogo entre el conductor y su socia fue muy fluido en el último tiempo. De hecho, fue la propia protagonista quien reveló cuál fue la desgarradora frase que el rosarino le dijo presagiando su triste final.

“¿Cómo te contó él a vos con ese humor tan ácido que tenía lo de su enfermedad?”, le consultó Georgina Barbarossa en Telefe. Jesica Cirio respondió: "Yo sé todo desde los primeros momentos, fue bastante duro para todos los que lo queríamos y sobre todo para él. A lo último fue el golpe más duro, me sentó y me dijo ‘quizás cuando vuelvas de viaje no estoy’, un poco fue así la charla y yo le dije ‘no, no puede ser’. Después volví, hubo unas charlas más que tuvimos por teléfono y después pasó todo…”.

Resaltando el buen semblante de Gerardo Rozín pese a tener una enfermedad terminal, Jesica Cirio contó: “Decía que ya no iba a estar más, que eran sus últimos meses por lo que decían los médicos y yo decía: ‘no puede ser, no seas exagerado, tené fe que no’ y él me decía ‘sí, sí’. El humor lo salvó”.