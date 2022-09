Luciano Castro puso en duda su continuidad con Flor Vigna

Luciano Castro reveló detalles de la relación con Flor Vigna, en medio de rumores de crisis laboral con Nico Occhiato.

Luciano Castro rompió el silencio y habló a fondo sobre su relación con Flor Vigna. El actor deslizó algunos detalles referidos al ritmo de vida que llevan adelante, aunque puso en duda la continuidad del vínculo a través de una contundente frase.

Estos últimos días, el triángulo entre Luciano Castro, Flor Vigna y Nicolás Occhiato reflotó con los rumores de crisis laboral entre la bailarina y el presentador del programa Nadie Dice Nada, con quien comparte la conducción de El Último Pasajero, y ahora se sumó el actor para hablar de cómo está su romance.

"Tiene la edad indicada para no parar", sostuvo Luciano Castro en diálogo con el móvil de LAM sobre el momento laboral de Flor, que tiene 28 años, 20 más que él. En este sentido, confesó que a veces no puede seguir la intensidad con la que se maneja y lanzó: "Yo le sigo el tren pero ojo, hace cuatro días que no la veo, ella tiene su tren y su ritmo. Cuando puedo me subo y hago un par de estaciones, pero no sé si le puedo seguir el tren".

Sumado a eso, reveló qué es lo que piensa de Occhiato, ya que días atrás se filtró que no se tenían buena relación. "Yo sé que Flor le tiene un cariño enorme a Nicolás y Nicolás a ella. No sé qué pasó, pero todo se va de las manos. Más que verla venir cansada de trabajar...", expresó Castro dejando entrever que no hay ninguna disputa.

En el cierre del móvil, se expresó al respecto de los rumores en torno a su temperamento y afirmó que hubo un cambio en todos estos años. "Yo sé que hay un mito en cuanto a mí que soy un barrabrava retirado, pero no es cierto. Yo laburo hace mucho tiempo de esto y le podés preguntar a cualquiera. Tengo unos orígenes crudos, supe ser una persona desagradable, revertir esa forma de ver las cosas, darme cuenta que no todos eran mis enemigos sino que el único enemigo era yo", consideró.

Flor Vigna y Luciano Castro revelaron la noticia más esperada

Flor Vigna sorprendió a todos tras la noticia comunicada a través de sus redes sociales. La artista reveló la concreción de un proyecto del cual influyó Luciano Castro, motivo por el cual se mostró muy emocionada y brindó un mensaje de reflexión hacia todos sus seguidores.

Flor Vigna y Luciano Castro anduvieron de viaje fuera de Argentina y en su vuelta, la expareja de Nico Occhiato manifestó que le sirvió para repuntar su vida artística. Es por esto que, mediante un posteo en Instagram, confesó su participación en el show de Mau y Ricky en el Luna Park a realizarze el sábado 3 de septiembre a las 20 horas.

"Yo venía de algunos bajones con mi musiquita, deesos que trabajás 24/7 pero sentís que la vida te pone mil trabas", indicó en el video caracterizado por imágenes junto a Luciano Castro. "En eso conocí este lugar y le pedí un deseo, una oportunidad, y se me cumplió", agregó al relato.

El deseo más esperado tenía que ver justamente con el recital de los hermanos Montaner. "Sigamos trabajando fuerte por eso que queeremos y la opoprtunidad va a venir en el mejor momento", expresó Flor, quien finalizó con un mensaje de reflexión: "No bajes los brazos con ese sueño. Metele, dale que podés".