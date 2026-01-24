Luciano Castro complicado por la filtración de unos nuevos audios con una influencer: "Me haces un descuentito"

Luciano Castro, otra vez complicado.

Un nuevo capítulo polémico volvió a colocar a Luciano Castro en el centro de la escena mediática. En las últimas horas, comenzó a circular un presunto audio del actor dirigido a una influencer dedicada a la creación de contenido para adultos, material que rápidamente se viralizó y generó un fuerte impacto tanto en redes sociales como en la televisión.

La filtración sorprendió especialmente porque Castro se encontraba en pareja con Griselda Siciliani, una relación que hasta ahora se mostraba sólida y alejada de escándalos. Sin embargo, el contenido del mensaje y el contexto en el que apareció reavivaron rumores, dudas y cuestionamientos sobre la vida privada del actor, que desde su separación de Sabrina Rojas permanece bajo constante observación pública.

El mensaje de Luciano Castro a la influencer

Según se escuchó al aire en Puro Show, el audio comienza con un tono aparentemente cordial. La voz atribuida a Castro elogia el trabajo de la joven influencer con un comentario directo: “Tu contenido está bueno. Me gusta lo que hacés”. A partir de allí, el intercambio habría tomado un giro más delicado cuando el interlocutor consulta sin rodeos por el precio del material: “Quería saber cuánto cobrás”.

La situación escaló aún más cuando, tras conocer el valor, el supuesto mensaje incluye un intento de negociación que se volvió viral por lo llamativo de la frase: “Ahora no estoy para pagar eso… Si me hacés un descuentito, vemos”. Lejos de quedar como un comentario aislado, el regateo continuó con otro pedido similar: “Si podés hacerme un precio amigo… porque yo no soy de comprar”, una expresión que despertó ironías y fuertes reacciones tanto en el estudio como en las redes.

El audio también incluiría una promesa de encuentro y un cierre que hoy resulta particularmente polémico: “Me gustaste y vamos a pasarla bien”, seguido de un pedido explícito de discreción: “Tiene que ser entre nosotros”. Esa última frase, inevitablemente, quedó en contradicción con la masiva exposición que terminó teniendo el material.

Los audios complican a Luciano Castro

No es la primera vez que Luciano Castro queda envuelto en la difusión de conversaciones privadas, aunque esta filtración tomó una dimensión mayor por el contenido, el momento personal que atraviesa y el impacto mediático inmediato. Hasta el momento, ni el actor ni su entorno salieron a confirmar o desmentir de manera oficial la autenticidad del audio, mientras en los programas de espectáculos se multiplican las versiones y las dudas sobre si se trata de un mensaje real o de una maniobra destinada a generar repercusión.

Los audios terminaron la relación con Griselda Siciliani.

Lo cierto es que el episodio volvió a poner al actor en una situación incómoda, sumando tensión a su presente sentimental y alimentando un escándalo que, lejos de apagarse, promete seguir dando que hablar.