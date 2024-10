Luciana Salazar le armó el disfraz de Halloween a su hija Matilda y el resultado se hizo viral.

Matilda Salazar volvió a robarse todas las miradas con su impresionante disfraz para celebrar la previa a la Noche de Brujas. Su mamá, Luciana Salazar, fue la encargada de mostrar el increíble outfit que le armó a la mini influencer para disfrutar de esta fecha con sus amiguitos.

“Hoy festejamos Halloween en el colegio. ¿Qué les parece mi disfraz?”, escribió la actriz en la cuenta oficial de Instagram de su hija, que cuenta con casi 400 mil seguidores y está bajo su atenta supervisión.

Así fue el tenebroso disfraz de Halloween que Luciana Salazar le armó a su hija Matilda.

En las fotos, se puede ver a Matilda luciendo dos rodetes que parecen fantasmas, con un maquillaje oscuro en sus ojos y un vestido negro adornado con tul.

El toque más divertido: un cuello en forma de telaraña. Como era de esperar, el look de Matilda causó furor entre sus seguidores. “¡No intentes asustarnos, Matu! ¡Esa carita de ángel es pura ternura! Estás hermosa, que te diviertas mucho con tus compañeritos. ¡A juntar muchos caramelos!”, comentó una fan.

Además, Luciana Salazar compartió un encantador video en blanco y negro en el que muestra a su hija con su fabuloso disfraz de Halloween. “¿Vas a festejar Halloween en el cole? ¡Amo tus fantasmitas!”, le dice la modelo a Matilda, quien sonríe y responde: “Sí, me los hizo mamá”.

Luciana Salazar sorprendió y detalló cómo es la estricta dieta de su hija Matilda

Sin dudas, la atención que Luciana Salazar presta a la alimentación de su hija Matilda de seis años es notable. Desde que tenía apenas seis meses de edad, la pequeña estuvo siguiendo una dieta saludable, gracias al cuidado y la orientación de su madre, quien cuida minuciosamente su alimentación.

La niña nació el 15 de diciembre de 2017 en Sarasota, a 370 kilómetros de Miami, con un peso de cuatro kilos y una estatura de 53 centímetros. Su nombre, Matilda, es un homenaje a la famosa película sobre una niña con talentos especiales, que la modelo y conductora adora.

Recientemente, Luciana Salazar compartió detalles sobre la alimentación de su hija durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. "Tiene algunos permitidos, como todos los niños, pero come muy sano. En casa las golosinas no existen. Solo en los cumples", reveló la modelo en una entrevista con Caras.

Además, Luli destacó su compromiso con la salud de Matilda, expresando: "Desde que comenzó a comer a los seis meses, le doy una alimentación súper sana para cuidarle los dientes del efecto de la azúcar. Además, nunca le dolió la panza ni se descompuso. No le doy cosas que puedan dañarle el hígado".

Por último, Salazar también compartió algunos detalles sobre los alimentos que forman parte de la dieta de la It Baby: "Come mucho pescado, zapallo, verduras y frutas. Y solo toma agua, no le doy gaseosas. Si bien le encantan los hidratos... los fideos, le doy de forma moderada. A su vez, come algunas vainillas y masitas dulces que le fascinan".