Luciana Salazar estalló con un mensaje enigmático: "Huyen como ratas"

Luciana Salazar volvió a estallar en Instagram a través de dos historias fulminantes en Instagram. Qué pasó con la modelo.

Uno de los escándalos más resonantes que sacude a la farándula argentina es el que protagonizan desde hace mucho tiempo Luciana Salazar y Martín Redrado. Ahora, todo parece indicar que la modelo volvió a apuntar contra su expareja a través de dos historias en la cuenta oficial de Instagram (@salazarluli), aunque ni siquiera lo mencionó en sus posteos.

Con pocas palabras pero a la vez realmente crudas y lapidarias, la bailarina y actriz de 41 años destrozó al economista sin piedad en las redes sociales e inauguró otro capítulo de una historia que parece no tener un final. E incluso parece ser cada vez peor. Incluso, en el ámbito legal.

Luciana Salazar fulminó a Martín Redrado sin nombrarlo: "Cobardía"

Hace pocos días, la modelo acusó públicamente a su expareja de haberle suspendido el pago del mantenimiento de los óvulos que tiene congelados en Estados Unidos, algo por lo que el expresidente del Banco Central de la República Argentina ni siquiera respondió. Entonces, "Lulipop" siguió a pleno con su postura y fue más a fondo aún en Instagram.

Luciana Salazar explotó Instagram, ¿contra Martín Redrado?

En el perfil de @salazarluli, la protagonista escribió: "Esas personas que huyen como ratas cuando se les hunde el barco". Y sumó en alusión a Redrado, aunque sin mencionarlo: "Cobardía. Algo que te caracteriza muy bien". No obstante, ninguna de las dos partes reaccionó a esta flamante situación y la incertidumbre crece en torno a ambos.

Fernando Burlando destruyó a Luciana Salazar para defender a Martín Redrado

La madre de Matilda (4), a la que tuvo gracias a la subrogación del vientre en Miami, fue fulminada por el mediático abogado de su exnovio. Luego de que "Luli" publicara acerca de él que "es capaz de cualquier cosa" con tal de defender al economista, el letrado le contestó con dureza a través de una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece).

"Yo soy el representante legal de Martín Redrado", confirmó Fernando Burlando al comienzo. Y prácticamente ninguneó a Salazar al instante, cuando aseguró: "A mí no me preocupa lo que pueda decir Luciana, sí puedo decir que Martín ya no tiene un vínculo con Luciana y tampoco tiene ningún tipo de obligación con ella".

Mientras tanto, la batalla entre los dos continúa por la vía legal, ya que se iniciaron juicios mutuamente para defender sus posiciones, con Ana Rosenfeld como abogada de "Lulipop".