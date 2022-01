Luciana Salazar denunció que tiene "miedo" de Martín Redrado: "Locura"

Luciana Salazar admitió que ya le tiene miedo a su expareja Martín Redrado. "Estoy sumergida en una locura que no se puede entender", aseguró.

Luciana Salazar aportó más detalles acerca del calvario interminable que vive por su expareja Martín Redrado, quien la persiguió en plenas vacaciones en Punta del Este. La modelo admitió que directamente ya le tiene miedo al economista y describió además cómo va la disputa legal que ambos mantienen desde hace un tiempo, más allá del reciente pedido de disculpas público por parte de él.

La bailarina y actriz de 41 años le brindó una entrevista a la periodista Catalina Dlugi para programa Agarrate Catalina en la radio La Once Diez (AM 1110). Allí, fue absolutamente contundente con respecto a lo que acaba de ocurrir entre ellos en plena temporada de verano de 2022.

Luciana Salazar acusó a Martín Redrado de perseguirla en sus vacaciones en Punta del Este

De vacaciones en Punta del Este, "Lulipop" reveló que su ex la persigue. Según la protagonista, él no solamente fue a dicha ciudad de Uruguay, sino que además asistió a los mismos sitios a los que ella fue invitada previamente. "Le dije que no quería cruzarlo en Punta. Yo pensé que se iba a ir a Estados Unidos y terminó en Punta... Yo no lo puedo obligar a él a que vaya a un lugar, pero vino", comenzó.

La ex Showmatch (El Trece) apeló a la ironía: "La primera noche que salgo, que tengo un evento, da la casualidad de que él estaba en el evento y la organizadora tuvo que venir a pedirme disculpas". En el mismo sentido, contó que él "insistió con a ir una fiesta" a la que ella estaba invitada y añadió: "Yo llamé y le dije a esta persona que organizaba que por favor no fuera. Y no fue porque estuvo advertidísimo de que no fuera, pero no creo en las casualidades".

Por si fuese poco, Luciana Salazar resaltó que le "da miedo" Martín Redrado y subrayó que "él pone la censura en ciertos lugares, de que no se puede hablar de esto o lo otro". Al instante, reveló: "Se comunicaron muchos abogados, y varios de bajo perfil me dijeron que lo que hace él es violencia. Me dicen ‘mirá que eso se configura en una violencia de género'".

Para profundizar en el tema, "Luli" detalló que se siente "sumergida en una locura que no se puede entender" y que ese estado no le "entra en la cabeza". "No estoy apta para este tipo de situaciones porque me superan", agregó. Y recordó que de todas las relaciones amorosas que tuvo anteriormente, "ninguna terminó mal". Incluso, manifestó que siente que Martín "tiene un problema de que no puede aceptar estar separado".

Martín Redrado y Luciana Salazar, una relacón que está rota desde hace mucho tiempo.

Por último, repasó que comenzaron a hablarse de nuevo al inicio de 2021 porque él quería conocer a Matilda Salazar (4), a la que tuvo gracias a un vientre subrogado conseguido en Estados Unidos. No obstante, ni siquiera ese reencuentro entre ambos pudo culminar en paz: "Nosotros empezamos a reanudar la relación en enero del año pasado, insistió mucho para estar conmigo, con mi hija...". Y concluyó: "Yo le dije que no estaba enamorada, corté con él hace tres años, ya no seguía eternamente enamorada y se lo dije".