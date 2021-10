Los motivos por los que la familia de Maradona odiará Sueño Bendito: “No va a ser gratificante”

El inminente estreno de la serie sobre la vida del icónico futbolista supondría una amenaza para la familia.

El actor Marcelo Mazzarello, integrante del elenco de Sueño Bendito, la serie biográfica de Diego Armando Maradona, hizo alusión a algunos aspectos de la ficción que no le resultarían agradables de ver a la familia del futbolista y realizó una dura advertencia. El actor se explayó sobre su experiencia al encarnar a Carlos Bilardo en la creación de Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky.

“El día después del estreno de la serie me lo imagino controversial como siempre es la vida de Maradona, uno de los ídolos más populares y queridos, vapuleados y castigados como son los ídolos en la Argentina”, comenzó su descargo el actor, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, y así dejó en claro que las repercusiones mediáticas tras el estreno podrían ser muy diversas.

Mazzarello continuó su discurso en referencia a cómo tomaría la familia del jugador la emisión de la serie: “La primera parte de la serie, está muy bien realizada y está hecha con mucho respeto pero es inevitable que la familia primordialmente va a tocar fibras íntimas. Que muestren a tu familia ante los medios y que te agrade, a nadie le gustaría pero así es cuando un personaje es tan conocido, eso tiene cosas a favor y en contra. Probablemente para la familia no va a ser algo gratificante o algunas cosas les molestarán”.

“La producción es magnífica, fuimos a filmar a diferentes lugares del mundo, hay una apuesta tan grande que yo nunca la había vivido en mi profesión y estamos ante el proyecto más importante que me tocó vivir a mí. Sin dudas. Toda la repercusión que hay es lo que hace que estemos ante algo histórico y extraordinario”, siguió el actor y remató: “Fue muy emocionante estar en el Estadio Azteca, hacer las escenas, me trasladé emocionalmente a ese mundial que tan feliz nos hizo a todos los argentinos”.

Fuerte acusación de Marcelo Mazzarello a Florencia Peña

Hace alguna semanas, Marcelo Mazzarello culpó a Florencia Peña de una desvinculación de una película y la actriz no dudó en responderle con contundencia. “Yo voy a hacer una película muy grande que se llama Más respeto que soy tu madre. Cuando pasó todo lo de la operación del presidente, de Olivos, bla –yo te digo lo que sé- él salió a hablar en contra mío en varios lugares entonces a la producción se le prendió la alarma”, lanzó la celebridad.

“Esto es lo que me cuenta la producción: lo querían elegir a él, él tenía que hacer de mi marido. Entonces ellos me preguntan qué quiero hacer. Entonces yo les digo ‘miren, chicos, yo no soy la que lo voy a decidir –es la primera vez que trabajo con Pampa Films, además-, dejemos que baje un poco el agua, supongo que hablaremos'”, culminó enfurecida y finalmente el asunto se arregló entre los colegas puertas adentro, tras el exabrupto de Mazzarello.