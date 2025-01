Los hijos de Daniel Osvaldo: quiénes son y cuántos tiene.

Muchas veces, el mundo del fútbol y el espectáculo argentino se mezclan por figuras como la de Daniel Osvaldo. Este futbolista retirado, que supo estar en vuelto en grandes escándalos mediáticos, hoy se configura como uno de los nombres más reconocidos de punta a punta de la Argentina y la farándula.

Sin embargo, el exfutbolista ha manifestado que no vivió con alegría la exposición que tuvo años atrás, cuando los escándalos le llovían. El motivo, sus hijos. "Cuando viene a la Argentina me enojaba mucho todo esto de los chimentos y de que inventaran cosas, porque muchas cosas son inventos y al día de hoy las siguen inventando. Y da bronca ver a tu vieja que se angustia por eso, tus hijos que van al colegio y se pelean con el compañerito porque dicen una pavada", declaró en diciembre del 2024 en diálogo con Leo Montero.

Uno por uno, quiénes son los hijos de Daniel Osvaldo y cuántos son

Daniel Osvaldo tiene cuatro hijos: Gianluca Osvaldo, Victoria Osvaldo, María Helena Osvaldo y Morrison Osvaldo. El primero en la lista y mayor de los cuatro hermanos, es fruto de la relación con Ana Oertlinger y tiene alrededor de 19 años. Por su parte, Victoria y María Helena son hijas del futbolísta junto a Elena Braccini, una arquitecta italiana. Por último, Morrison, el más pequeño de todos, es hijo del mediático exdeportista junto a Jimena Barón.

Daniel Osvaldo junto a sus cuatro hijos y su hermano.

En la línea de sus declaraciones con Leo Montero, Daniel Osvaldo agregó sobre el vínculo con sus hijos y la fama: "Creo que la gente se hace una idea de lo que ve en las redes y si no publicás nada con tus hijos creen que es porque no estás nunca con ellos o no los viste. Yo publico cosas puntuales, no hago un reality show de la vida de mis hijos o de mi relación con ellos. No me gusta eso".

En este sentido, fue sincero y expresó: "Por momentos he sentido que no he sido tan buen padre por malas decisiones que he tomado en mi vida. He pasado un periodo oscuro, feo, por hacer cosas que no debía. Pero esas cosas me sirvieron para saber que no las tengo que hacer nunca más".

Por último, sobre el tema cerró: "Y con respecto a mis hijos no me calienta lo que me digan los demás porque eso es algo que me van a decir mis hijos y es una charla que voy a tener con ellos. Nadie puede saber la relación que yo tengo con ellos. Los únicos que me pueden reclamar son ellos y en todo caso sus madres”.