Los amigos de Rusherking reaccionaron a la relación con La China Suárez: "Yo no sabía"

El cantante habló de su relación con "La China" Suárez y reveló cómo se lo contó a sus amigos. Rusherking se mostró muy enamorado de su pareja.

Rusherking habló sobre su amor por Eugenia "La China" Suárez y reveló cómo fue el comienzo de su relación. El cantante de trap recordó la reacción de su grupo de amigos cuando se enteraron que estaba en pareja con la famosa actriz y cantante.

"Fue un flash porque yo no sabía que ella era tan conocida... La gente está loca, me felicitaban y me decían que yo era un capo. Yo no lo veía así... Es que yo no la conocía, y eso se lo dije. Yo no vi Casi Ángeles ni nada", comenzó su descargo el músico en diálogo con Grego Rosello en su programa de YouTube, Ferné con Grego, sobre la reacción de sus amigos al descubrir que estaba de novio con Suárez.

El exnovio de María Becerra reveló una insólita inquietud que tuvo en relación a Gran Hermano, en ese mismo reportaje. "¿Podés creer que en un momento pensé seriamente en entrar a Gran Hermano? Te lo juro por Dios. No una semana, a ganarlo. El tema es que hay muchas cosas en contra. Me hubiese encantado porque me gusta el juego ese, está bueno", soltó Rusherking y contó que vio un tiktok de "El Alfa" y, por ese contenido, le pareció medio "gil".

Las declaraciones de Nicolás Cabré sobre "La China" Suárez

El actor se sinceró sobre su relación con la madre de su única hija, Rufina, y aseguró que hay una excelente dinámica en ella. "Es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Nos llevamos súper bien. Recién estaba hablando con ella. Nuestras conversaciones son por Rufi. Nunca discutimos", soltó Cabré y luego aclaró que en algunos momentos tienen distintos puntos de vista en relación a la crianza de Rufina pero siempre llegan a un acuerdo ya que son un equipo. "No solo somos la China y yo, es la familia. Yo puedo hablar con Marcela, su mamá. Es una familia. Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así porque todo lo vive ella (Rufi). Entonces, ella ve a sus padres compañeros, somos un equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas", cerró el actor.

Nicolás Cabré demostró su amor por su hija Rufina

"Mi vida es todo a través de sus ojos. Descubrí que casi no tengo necesidades más que verla feliz. No creo en el exceso, pero hoy me doy cuenta que si ella es feliz, no necesito más", enunció emocionado.