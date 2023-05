Loly Antoniale y el descargo menos pensado tras la internación de Rial: "Nada"

La enigmática reacción de Loly Antoniale tras el delicado estado de salud de Jorge Rial. Qué dijo la expareja del conductor de C5N.

Loly Antoniale tuvo una reacción inesperada frente al delicado estado de salud de su expareja Jorge Rial, quien fue internado en Colombia de urgencia por problemas cardíacos. La modelo mediática fue consultada para dar una entrevista al respecto de esta situación, pero se negó con un contundente comentario.

Juan Etchegoyen, el periodista de espectáculos de Radio Mitre, realizó un vivo a través del Instagram del medio con el objetivo de poder charlar con Mariana "Loly" Antoniale, quien fue pareja de Jorge Rial durante tres años. Sin embargo, se llevó una sorpresa. "Le pregunté por la posibilidad de hacerle una entrevista, sabemos que ella ha tomado la postura de desaparecer y no dar ningún tipo de detalle de su actualidad, la reacción de Mariana describe a la perfección la situación", dijo.

Es que la mediática no quiso brindar ninguna declaración a pesar de la gravedad de la salud de su expareja. "Ella me dice ´ay Juan, agradezco tu tiempo y por querer siempre darme un espacio, pero no tengo nada interesante para contar´. Después de esto yo le consulto si quiere decir algo sobre lo que pasó con Rial, no fue una situación más la que vivió su ex, y acá es donde a mí me sorprende la reacción de Mariana", continuó.

"Lo que ella me dice es ´que tengas lindo día Juan´. Lo que yo me pregunto es ¿por qué tanto silencio? Ella está en todo su derecho de decir lo que quiera pero estamos hablando de una persona que fue pareja de ella y que estuvo muy mal", sostuvo con sorpresa Etchegoyen. Y concluyó: "Para mí está todo dicho, un silencio que describe todo, a mi me llamó la atención poderosamente porque no estamos hablando de una situación más".

Jorge Rial reapareció con un duro comunicado sobre su salud: "Es imposible"

Jorge Rial es un periodista reconocido en la República Argentina y es por esta razón que su estado de salud mantuvo en vilo a muchísimos televidentes. Tras obtener el alta en Colombia, luego de sufrir una descompensación cardíaca, el conductor de Argenzuela decidió romper el silencio y emitir un duro y concientizador anuncio sobre su realidad.

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde", comenzó diciendo Jorge Rial en Instagram. Su texto fue acompañado por una foto en donde retrató la cama en donde estuvo internado.

Para finalizar sus palabras, Jorge Rial reconoció que su vida no será la misma y le agradeció a la gente que se preocupó por su salud: "Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida".