Lo confirmó Yuyito: la razón por la que Milei no despidió a Jorge Lanata.

La muerte de Jorge Lanata generó gran conmoción en el mundo del espectáculo, tanto así que muchas figuras del ámbito político y televisivo manifestaron sus saludos hacia el periodista. Sin embargo, el Presidente Javier Milei no dijo nada al respecto y esto levantó muchas sospechas.

Haciendo eco de esta situación, Ángel de Brito decidió consultarle por privado al presidente por esta decisión y recibió una polémica respuesta. Al aire en Ángel Responde, ciclo que conduce por el canal de streaming Bondi Live, el famoso periodista compartió el mensaje que le llegó por parte de nada más y nada menos, Amalia "Yuyito" González, desde el celular de Milei.

"Hola Ángel ¿cómo estás? Soy Amalia. Bueno, quiero decirte con respecto a la pregunta que le hiciste al Presidente como sabrás el solo responde asuntos ligados a su gestión, o sea, no estaría respondiendo la pregunta que le hiciste", empezó por decir Yuyito a modo de "secretaria" desde el celular de Milei. Por último, sentenció: "Pero, de todas maneras, queremos desearte un 2025 maravilloso. Te mandamos un abrazo, saludos a todos. Besitos".

Impacto en la TV por la verdadera relación de Jorge Lanata y Fátima Florez: "La primera"

La muerte de Jorge Lanata a los 64 años tras una falla multiorgánica causó un vacío en el periodismo y decenas de comunicadores y personalidades de los medios expresaron sus condolencias ante la noticia. Una de las personas que rompió el silencio fue la imitadora Fátima Florez quien, ya separada del presidente Javier Milei, contó el secreto detrás de su relación con el periodista en sus años de trabajo en El Trece.

Fátima Florez brindó un móvil a América TV desde Villa Carlos Paz y habló con Luis Ventura y Marcela Tauro sobre su relación laboral con Jorge Lanata durante los 3 años que trabajó en el programa Periodismo Para Todos. "Estamos todos con un dolor tremendo. Mi más sentido pésame para toda la familia. Yo siempre fui una agradecida a Jorge por la tremenda oportunidad que me ha dado en su programa periodístico que, de pronto, fue un gran show donde se hacía muchísimo rating. Fue un distinto, un número 1, un elegido por la gente", señaló.

Segundos después, la imitadora remarcó que su paso por el programa "marcó un antes y un después" en su carrera y reveló que los guiones de sus imitaciones a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no eran suyos: "Había varios guionistas y todo estaba supervisado por Jorge". Además, contó el secreto de cómo fue su primer encuentro con Lanata y los ejecutivos de El Trece para sumarse al ciclo periodístico: "En la primera reunión con Coco Fernández y con Jorge me dijo 'sé libre, quiero que te diviertas, me encanta cómo hacés a Cristina'".

Por último, la expareja del libertario Javier Milei y del productor teatral Norberto Marcos desterró un mito sobre su imitación Cristina y sentenció con total claridad: "Nunca hubo un llamado de Cristina ni de su gente, para nada. Nunca nadie me prohibió ni me censuró".