Lizy Tagliani tiene un nuevo amor tras separarse de Leo Alturria: de quién se trata

Luego de una separación conflictiva, Lizy Tagliani estaría en pareja una vez más. Así lo informó Guido Záffora en Es por ahí.

Lizy Tagliani dejó atrás el mal momento que vivió por la ruptura amorosa con Leo Alturria y los rumores de un nuevo romance en puerta no dejaron de crecer en las últimas horas. La conductora volvió a apostar al amor aunque, esta vez, es a distancia y con un joven que nada se relaciona al mundo de la televisión y el espectáculo.

Según contó Guido Zaffora en el programa Es por ahí, por América TV, la conductora está conociendo a un joven oriundo de la provincia de Mendoza. "No es de Capital Federal, podemos hablar de un amor a distancia, pero él está con muchas ganas de venir para seguir enamorando a Lizy", indicó el periodista.

Y agregó más datos: "Se llama Sebastián, tiene 33 años, es mendocino, hincha de Boca y militante del Frente de todos. Empezaron a hablar virtualmente y hay amigos en común". Por otra parte, el panelista de América TV acotó que "esta semana Sebastián viajó a Buenos Aires y se alojó en la casa de Lizy" y que la propia conductora subió una imagen en Instagram que da crédito del encuentro.

Contundente descargo de Flor de la V sobre Lizy Tagliani

Luego de una oleada de acusaciones y suposiciones, Flor de la V hizo un fuerte descargo en defensa de Lizy Tagliani. Hace unos días atrás, la famosa humorista esquivó al notero de Intrusos y evitó hablar sobre la nueva relación de su expareja, Leo Alturria. En este marco, muchas personas apuntaron contra Flor de la V, conductora del ciclo, y aseguraron que con su actitud se había burlado de Lizy frente a este complicado momento.

Flor de la V aprovechó el espacio de su programa para aclarar la situación y defender a Lizy Tagliani. Al aire de América TV, la conductora aclaró que "jamás se burlaría de una persona trans" ya que está de su lado. Además, Flor destacó lo difícil que es entablar una relación amorosa y le demostró su apoyo a Tagliani en el difícil momento que atravesó producto de su separación.

"La situación me toca muy de cerca, porque en los últimos días se han deslizado muchísimas cosas y una de ellas es que yo me burlaba de la situación de Lizy. Yo jamás me burlaría de una persona trans, porque se por todo lo que tenemos que atravesar a diario", comenzó su descargo Flor de la V en Intrusos. La conductora empatizó con su colega y aseguró que la apoyaba porque sabe "la violencia, la discriminación y el desprecio que viven de la sociedad".

Asimismo, Flor de la V habló de su vínculo con Lizy Tagliani y lamentó la forma en que la gente quería rivalizarlas. "Yo creo que desde que debutó Lizy nos quieren enfrentar. Han buscado miles de formas de enfrentarnos y llevarlo a un terreno mediático Quiero decirles una cosa: yo nunca me voy a pelear con Lizy Tagliani ni con una persona trans, porque yo estoy de ese lado", aseguró la conductora de América TV.