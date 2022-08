Letal frase de Nicole Neumann tras su pelea con Mica Viciconte: "Nunca sabrá"

La modelo utilizó una de sus historias de Instagram para lanzar una indirecta hacia la pareja de su ex. Nicole Neumann y Mica Viciconte parecen no tener planes de amigarse.

Nicole Neumann compartió un profundo posteo en su cuenta de Instagram que muchos relacionaron con su distante relación con Mica Viciconte, la actual pareja de su exesposo. La modelo que comenzó su carrera en los 90 lanzó una fuerte indirecta sobre el matrimonio.

"Un niño que vive en medio de un matrimonio infeliz, la única cosa que aprende es a vivir en la tristeza. Nunca sabrá lo que es amarse o quererse", reza una publicación de Instagram de la cuenta psicovivir que la actual novia de Manuel Urcera reposteó en una de sus historias.

El reciente cruce entre Viciconte y Neumann por un video que la celebridad de televisión publicó en sus redes, donde su hija casi se cae de una montaña en la nieve. "Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente", escribió la actual novia de Fabián Cubero en una de sus historias y, aunque no nombró a Nicole, todos relacionaron esas declaraciones con el video de la modelo.

Esos dichos de Viciconte fueron criticados por figuras de la TV como Marcela Tauro y Carmen Barbieri, quienes defendieron a Nicole como madre y aseguraron que se ocupa mucho de sus hijas. "Nicole es buena madre. Ella vive cuidando a las chicas. ¡Las vive cuidando! Nicole debe estar que arde. Yo si fuera Nicole, estaría enojadísima", soltó la capocómica. Y la periodista opinó: "Yo me pongo a pensar qué me pasaría a mí sí me viene la nueva mujer de mi exmarido a decir algo, la reviento. Se va del país".

Historia de Nicole Neumann

Nicole Neuman sobre su separación de Fabián Cubero

"Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas (Fabián Cubero). Viví ese desamor como una frustración enorme. La culpa me carcomía. Ejercía una presión constante sobre mí misma: 'No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida'", comenzó su descargo Nicole Neumann en diálogo con Infobae. Y agregó: "No debía repetir con las chicas todo eso que yo había vivido en casa. No podía permitirme causarles ese dolor. Ellas tenían que ser felices. Rolón me hizo entender que debía sincerarme con mis hijas. Que disimular lo que se vivía en casa era contraproducente".